Dia 2 da Copinha tem anfitrião amassado, narrador sonoplasta e pane virtual

A Copinha 2025 começou, e vários dos 22 jogos desta quinta-feira (2) reservaram surpresas aos fãs do torneio que inaugura o calendário nacional.

O dia 2 da Copinha

O Tanabi, anfitrião do Grupo 3, foi amassado em sua estreia. A equipe do interior tomou 6 a 0 do Operário-PR — com direito a gol de João Botão, defensor do time paranaense.

A tarde foi feliz para um dos 20 estreantes do torneio, o Bandeirante. Atuando na também recém-chegada Brodowski, o time venceu a Tuna Luso por 2 a 1 com direito a atuação de gala do goleiro Túlio.

O jogo do Grupo 6, inclusive, ficou marcado pela criatividade do narrador Evandro Cardoso. Ele fez as vezes de sonoplasta e, além de simular efeitos antigos do rádio (como falar o nome de um time e repetir a última sílaba), ensaiou um "tiro de 12" ao abordar o chutaço de Marcos Muzzi, que abriu o placar.

Ainda na tarde desta sexta, uma lambreta e um gol de bicicleta deram às caras nos dois jogos em Tupã. O drible, também conhecido como carretilha, foi protagonizado por Henrique, do time anfitrião, em meio à vitória paulista sobre o Brasiliense por 1 a 0. Já o golaço ficou sob tutela de Jairkon, do Água Santa, que superou o CRB.

O dia também teve muito improviso diante do veto do governo às apostas: o São José-RS, por exemplo, usou uma fita para cobrir a marca da Esportes da Sorte durante a derrota para o Vitória.

O duelo Ferroviária 8x0 Jaciobá não contou com transmissão durante todo o 1° tempo. O canal do Paulistão no YouTube sofreu uma pane e exibiu, durante os primeiros 45 minutos, uma imagem congelada do embate. A situação só foi normalizada no intervalo, e o torcedor perdeu quatro gols.

Entre os gigantes, houve show do Palmeiras e trapalhada do Fluminense: enquanto os paulistas massacraram o Náutico-RR por 9 a 0, o goleiro dos cariocas, Kevyn, frangou no confronto diante da Inter de Limeira.

Veja destaques

A narração de Evandro Cardoso

Essa narração do gol do Bandeirante contra a Tuna Luso pela Copinha em Brodowski já pode entrar pra história.



O famoso tiro de dor! #Copinha pic.twitter.com/jfdvm3VbNo -- Christopher Henrique (@oChrisHenrique) January 3, 2025

A lambreta de Henrique

DRIBLES DA COPINHA!



Pega essa lambreta, carretilha ou o que vc quiser do Henrique do Tupã



Time dele vai vencendo o Brasiliense pic.twitter.com/2XCg7LXA8Q -- VULGÃO??? ?? (@VULGAOTT) January 3, 2025

O golaço de Jairkon

GOLAÇO DE BIKE!



CRB 0x1 Água Santa



? Jairkon



1° Rodada, Grupo 9 - Copinha 2025 pic.twitter.com/u5JoPUFGrG -- Futeboleiros (@futteboleiros) January 3, 2025

O frango de Kevyn