Caso Fagner: ofício com 8 questionamentos cobra explicações da diretoria do Corinthians

O empréstimo do lateral direito Fagner ao Cruzeiro aqueceu os bastidores do Corinthians. Leonardo Pantaleão, presidente da Comissão de Justiça do clube, enviou a Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, um ofício com oito questionamentos à diretoria a respeito da negociação.

Na visão de Pantaleão, é importante que o CD tenha acesso às informações da transferência para uma análise completa dos termos do acordo, promovendo assim a transparência necessária e a possível avaliação do caso.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que o Corinthians seguirá pagando parte dos salários de Fagner enquanto ele defende o Cruzeiro, indo contra ao que a própria gestão do presidente Augusto Melo pregava no início de mandato.

A Gazeta teve acesso ao ofício enviado a Romeu, que pede os seguintes documentos à diretoria:

-Cópia do contrato de renovação do vínculo de Fagner, celebrado em meados de 2024;

-Indicação de eventuais comissionamentos pagos aos representantes do atleta em razão da renovação contratual;

-Demonstração documental de que os termos da negociação realizadas com o Cruzeiro foram os mais favoráveis para os interesses do Corinthians, devendo ser apresentadas tentativas de negociações em melhores condições que não obtiveram sucesso;

-Cópia do contrato de empréstimo, com os termos do acordo, incluindo a duração do vínculo, cláusulas de opção de compra e condições de rescisão;

-Detalhamento das condições financeiras do empréstimo, incluindo salário do jogador, valores de comissionamento e outras despesas que o clube terá nesse período;

-Cópia das cláusulas que definem quem será responsavel por eventuais pagamentos de indenizações ou multa rescisória durante o empréstimo;

-Cópia da proposta formal enviada pelo Cruzeiro, inclusindo detalhes sobre as condições do empréstimo;

-Cópia do contrato de formação entre o Corinthians e o Henrique, filho de Fagner, e os esclarecimentos dos impactos diretos ou indiretos que recaem sobre a situação do garoto de 14 anos com o clube.

Romeu Tuma Júnior encaminhou o ofício a Armando Mendonça, presidente em exercício enquanto Augusto Melo passa férias nos Estados Unidos. Armando já tomou providências para que o ofício seja respondido o quanto antes.

Adeus de Fagner

Fagner deixa o Corinthians após quase 11 anos. O lateral de 35 anos foi revelado pelo Timão e depois rumou à Europa, onde atuou por PSV, da Holanda, e pelo Wolfsburg, da Alemanha.

Depois, retornou ao Brasil em 2009 para defender o Vasco, onde ficou até o fim de 2013. Por fim, desde 2014, Fagner defendeu as cores do Corinthians, clube pelo qual mais se destacou no futebol brasileiro.

Fagner é o sétimo jogador que mais atuou pelo Corinthians em toda a história, com 578 partidas. "Vestir essa camisa nos últimos 11 anos é para poucos", escreveu o jogador.

Pelo Corinthians, Fagner conquistou dois Campeonatos Brasileiros (2015 e 2017) e três Campeonatos Paulistas (2017, 2018 e 2019). As boas atuações no Corinthians renderam ao lateral uma convocação para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

Fagner firmou vínculo de empréstimo com o Cruzeiro de uma temporada. Meses antes, o jogador renovou seu contrato com o Corinthians até final de 2026.