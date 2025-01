Elenco do Sport se reapresenta e inicia preparação para a temporada 2025

Nesta quinta-feira, sob o comando do técnico Pepa, o elenco do Sport se reapresentou e deu início à preparação para a temporada 2025.

Após a realização de exames, os atletas realizaram atividades com bola. Entre elas, passes curtos e movimentação.

"Acredito que essa nossa reapresentação e o próprio início com a equipe alternativa é importante. Eu vejo isso com ótimos olhos. Nós vamos ter um tempo a mais para nossa preparação. Nós descansamos bem nesse período de férias e agora podemos trabalhar e treinar com mais calma. Sabemos o quanto é apertada esta temporada este ano, são muitos jogos e competições. Então acredito que seja uma ótima decisão este tempo a mais para treinar e se preparar bem para as competições", disse o goleiro Caique França.

"Terminamos o ano conquistando o nosso objetivo, que era o acesso. O Pepa e toda a comissão tiveram suma importância na conquista do nosso objetivo, então acho que é uma boa darmos essa continuidade, todos nós conhecemos ele e a comissão, acreditamos no trabalho dele e sabemos que ele também acredita na gente, como acreditou ano passado desde o primeiro dia que chegou, então achei isso ótimo", completou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sport Club do Recife (@sportrecife)

Para a temporada 2025, o Sport anunciou até agora o atacante Gustavo Maia. O técnico Pepa, o argentino Tití Ortiz, os laterais Ewerthon e Dalbert e o zagueiro Leandro Castán tiveram seus contratos renovados.

"A gente sabia que a Série B era muito difícil, então sabemos que a Série A tem um nível de dificuldade muito maior. A gente entende isso, sabemos da dificuldade da competição e das equipes que vamos enfrentar. Vamos tentar pelo menos a classificação para alguma competição sul-americana, acho que é um bom objetivo dentro da competição para o Sport", concluiu Caique.

Em 2025, o Sport disputará o Brasileirão, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e o Campeonato Pernambucano.