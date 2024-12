Paulinho revela o que pesou em sua escolha pelo Palmeiras e se diz ansioso por estreia

O atacante Paulinho foi anunciado como o segundo reforço do Palmeiras para a temporada de 2025. Sonho antigo do Verdão, o atleta de 24 anos firmou um vínculo de cinco temporadas com a equipe paulista. Em suas primeiras palavras como jogador do Alviverde, Paulinho revelou o que pesou em sua escolha pelo clube.

"Com certeza a disputa do Super Mundial pesou muito na minha decisão. O Palmeiras é um clube enorme e estar em uma competição que será a maior do mundo entre clubes, com o projeto maravilhoso que o Palmeiras tem, chamou a minha atenção e fico feliz de poder fazer parte disso. Aceitei, claro, não só pelo Mundial, mas também pela Libertadores, pelo Brasileiro, pela Copa do Brasil, pelo Paulista, por todos os campeonatos que o Palmeiras entra sempre para vencer", revelou.

"Estou muito ansioso para poder encontrar o torcedor na nossa casa, fazer muitos gols, ter muitas vitórias e conquistar títulos que a gente tanto almeja e merece conquistar", projetou.

Além dos torneios que preenchem o calendário do Verdão nos últimos anos, como Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, em 2025, o clube irá disputar a primeira edição da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos, entre os dias 15 de junho e 13 de julho.

Paulinho não chega para jogar imediatamente, já que se recupera de uma cirurgia na canela direita, feita pouco antes do fim da temporada. O atleta chegou a jogar no sacrifício pelo Galo durante a segunda metade do ano devido a esse problema.

"Como todos sabem, eu tive uma lesão em 2024 que me atrapalhou em mais da metade do ano. Tive de jogar no sacrifício e isso fez com que eu tivesse de fazer a cirurgia. Mas estou totalmente focado na recuperação, estou avançando muito bem, a cada dia melhor. Acredito que nos primeiros meses de 2025 eu estarei em busca da melhor performance para voltar para o campo, progredindo para estar 100% e poder dar as alegrias que o Palmeiras merece", contou.

Paulinho é sonho antigo do Verdão, que já tentou contratá-lo em outras oportunidades, como revelado pelo próprio jogador. O atacante contou como recebeu os contatos do Verdão e as primeiras impressões sobre o clube.

"A minha reação à proposta foi como da primeira vez, do primeiro convite do Palmeiras, há alguns anos. Se não me engano, essa foi a terceira ou quarta tentativa do clube. E eu sempre fui muito solícito e grato por esse reconhecimento. É um clube enorme do Brasil e do mundo e eu sei o quanto essa camisa pesa. Estou muito feliz de agora poder representar esse clube que tem tanta história", afirmou.

"Conheço alguns jogadores, tive uma troca de ideia na Seleção Brasileira. Já perguntei e conversei com alguns que me falaram muito bem do Palmeiras, da estrutura, do grupo, enfim, do próprio treinador, com quem eu também já tive a oportunidade de conversar e trocar uma boa ideia. Estou muito confiante, estou grato pelo reconhecimento e pela confiança depositada em mim e espero poder retribuir com muitas vitórias, gols e títulos", finalizou.