Otero deixa o Santos e fecha acordo por duas temporadas com o Nacional

Nesta segunda-feira, através das redes sociais, o Nacional anunciou a contratação do atacante Otero. O venezuelano, que estava com o futuro indefinido em relação à sua renovação de contrato com o Santos, assinou com o clube uruguaio até o final de 2026.

Otero foi contratado pelo Peixe no começo deste ano e chegou sob certa desconfiança. No entanto, com o passar do tempo, o atleta de 32 anos caiu nas graças da torcida. Não à toa, teve seu nome gritado por torcedores em alguns jogos na Vila Viva Sorte.

O Santos não é uma fênix. A fênix que é o Santos. #A10Voltou pic.twitter.com/P2APYF4iax ? Santos FC (@SantosFC) November 16, 2024

O venezuelano, aliás, recebeu algumas sondagens de clubes brasileiros e do exterior, mas havia tratado como prioridade ficar no Alvinegro Praiano.

"Para mim e para minha família é um sonho ficar e jogar com o Santos na Serie A. Mas, se não chegar a renovação, eu vou com o dever cumprido. Eu vim aqui com o objetivo pessoal de levar o Santos para a Série A e eu consegui, junto com meus companheiros. Vamos ver, ainda falta, e tomara que chegue a renovação", disse.

Ao todo, Otero disputou 51 dos 54 compromissos do Santos na temporada, sendo 36 como titular, com oito gols e cinco assistências, e foi um dos protagonistas do clube paulista na conquista da Série B.