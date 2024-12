Atlético-MG: Maior problema de Cuca é não ser confiável, diz Julio Gomes

O principal problema na contratação de Cuca pelo Atlético-MG é que o treinador tem sido um profissional pouco confiável, avaliou o colunista Julio Gomes no UOL News Esporte desta segunda (30).

O problema do Cuca não é ele estar ultrapassado, o problema do Cuca é ele não ser um cara confiável.

A última passagem do Cuca pelo futebol, no Athletico-PR nesse ano, acabou no rebaixamento do Athletico-PR. Ah, mas ele não era mais o técnico. Justamente esse é o ponto.

Julio Gomes

Segundo o colunista, Cuca foi um dos responsáveis pela queda do Furacão no ano do seu centenário.

Ele larga o barco, e o barco ficou à deriva por bastante tempo até que foi acabar no rebaixamento.

Então, sem entrar muito na história do Cuca pessoa, no caso de 1987, mas entrando no Cuca técnico nos últimos anos do futebol brasileiro, ele parece um sujeito que desperta pouquíssima confiança.

Julio Gomes

Julio Gomes destacou que a quarta passagem de Cuca pelo Galo começa como uma incógnita.

O que você vai esperar do Cuca? Você não sabe se o vestiário vai detestar, se vai amar. Não dá para saber o que vai acontecer com o Cuca.

Me parece um tiro no escuro do Atlético-MG, ainda que o Cuca tenha sido técnico no último [grande] título do Galo, em 2021.

Julio Gomes

