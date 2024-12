Jorge Jesus ganha bolo especial no Al-Hilal e é servido por Neymar; veja

Do UOL, em São Paulo

O técnico Jorge Jesus ganhou um bolo especial no Al-Hilal após ser eleito o melhor técnico do Oriente Médio no Globe Soccer Awards.

O que aconteceu

Jorge Jesus ganhou um bolo com sua foto recebendo o prêmio. "Parabéns, Mister. Você é o melhor", escreveram os jogadores. O treinador agradeceu com uma postagem no Instagram: "Meu time é o melhor".

O treinador teve a ajuda de Neymar para cortar o bolo. O brasileiro, inclusive, deu um pedaço na boca do treinador.

Jorge Jesus comandou o Al-Hilal no título saudita da última temporada. Sob o comando do treinador, o time chegou a 34 vitórias consecutivas somando todas as competições, conseguindo o recorde mundial. A sequência teve fim com a derrota para o Al Ain na final da Champions League da Ásia.