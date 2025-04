Desfalque na final das Olimpíadas, Antônia celebra oportunidade em poder voltar a jogar pela Seleção

Recuperada de uma fratura e uma lesão no ano passado, a lateral Antônia, presente nas duas convocações de Arthur Elias em 2025, celebrou poder voltar a jogar pela Seleção Brasileira, especialmente contra os Estados Unidos. A atleta não pôde estar em campo na final dos Jogos Olímpicos, justamente contra as americanas.

Antônia estava ausente por conta de uma fratura na fíbula da perna esquerda, sofrida contra a Espanha, na semifinal.

"Eu senti como uma dor muscular. Estava doendo, mas continuei no calor do jogo, o corpo quente, você não sente a mesma dor. Eu sabia a necessidade de estar ali porque a gente já tava com uma a menos. Então na hora foi totalmente coração. Eu sabia que a equipe precisava, mesmo com dor eu fui no meu máximo. Sabia que de alguma forma eu poderia ajudar. Acho que eu faria tudo de novo", relembrou.

Pouco tempo após a recuperação, a atleta sofreu uma nova lesão. Assim, comentou que a parte emocional foi um processo difícil.

"A lesão foi um momento difícil, sem dúvida. Não só fisicamente, mas emocionalmente também. Estar fora de uma final olímpica é algo que mexe com qualquer atleta, ainda mais quando você está tão próxima de conquistar algo histórico. O mental foi um processo muito difícil para mim, de aceitação", disse.

"Tive que ter paciência comigo e entender que eu estava voltando ao ritmo e a ter confiança. Trabalhei muito e continuo trabalhando para poder voltar da melhor forma possível. Precisei entender que eu estava num processo de recuperação, de recuperar a minha forma física, a confiança e me sentir melhor para poder ajudar minhas companheiras", afirmou.

Por fim, Antônia comentou sobre a partida contra os Estados Unidos. Para ela, é fundamental não dar espaços para as americanas.

"Quando chegamos aqui (na Seleção) é uma intensidade muito absurda. Além disso, tem essa energia que a gente coloca dentro do campo, de sempre estar ali na 'goela', de querer a bola, de querer fazer o gol. Então, estar aqui é uma coisa que melhora muito essa intensidade. Realmente nos ajuda muito, nos faz crescer e sempre voltamos bem melhores para nossos clubes", disse.

"Na goela é no 'gogó', não dar espaço para a pessoa respirar. O nosso lema é isso aí, é 'pé na goela'. É a intensidade, a agressividade o tempo todo. Eu acho que isso é muito o que é o Brasil, né? Essa garra e essa vontade que a gente tem dentro de campo", finalizou.

O amistoso contra os Estados Unidos está marcado para este sábado, às 18h (de Brasília), no SoFi Stadium, em Los Angeles. Já o segundo, novamente contra as americanas, acontece no próximo dia 8 de abril, no PayPal Park, em San José, às 23h30.