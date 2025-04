Volante brasileiro celebra gol em vitória do Nantes no Francês: "Foi especial"

O volante Douglas foi decisivo na vitória de 2 a 1 do Nantes sobre o Nice, fora de casa, nesta sexta-feira, pela 28ª rodada do Campeonato Francês. O brasileiro marcou o gol que abriu o placar do embate.

Este foi o terceiro gol do ex-Fluminense, Corinthians e Bahia na temporada. Com o resultado, o Nantes chegou aos 30 pontos e se distanciou da zona de rebaixamento.

Douglas vem sendo um dos destaques do Nantes desde que chegou à França. Já são 52 partidas pela equipe francesa e muita identificação com o clube e a torcida. Ele falou sobre o gol marcado e a vitória fora de casa.

"Esse foi um gol especial para mim, pois, recentemente, completei 50 jogos com a camisa do Nantes, e é um clube que eu gosto muito, pois desde que cheguei me senti em casa. Tenho todo o carinho e apoio da torcida, e isso faz muito a diferença. Fico feliz por ter marcado e, principalmente, por ter ajudado a equipe a conquistar essa vitória fora de casa", disse.

O Nantes vinha de três derrotas seguidas fora de casa, mas logo no início da partida começou a desenhar a quebra dessa sequência.

"Vínhamos de resultados negativos como visitante, e conquistar três pontos contra uma equipe qualificada como o Nice nos dá muita moral e confiança pra sequência. Agora é seguir trabalhando para terminar bem a temporada", finalizou.