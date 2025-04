Max Verstappen garante a pole position do GP do Japão; Bortoleto larga em 17º

Durante a madrugada deste sábado, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, garantiu a pole position no GP do Japão de Fórmula 1, em Suzuka, com o tempo de 1min26s883, o mais rápido da história da pista. Eliminado no Q1, o brasileiro Gabriel Bortoleto largará em 17º.

Tetracampeão mundial, Verstappen desbancou o favoritismo da McLaren. Lando Norris, com 12 milésimos de segundo a menos, ficou em segundo, enquanto Oscar Piastri, com 44 milésimos atrás do holandês, garantiu o terceiro lugar no grid de largada.

A quarta volta mais rápida ficou com o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, seguido por George Russell e Andrea Kimi Antonelli, ambos pilotos da Mercedes.

O francês Isack Hadjar, da Racing Bulls, conquistou a sétima posição, à frente de Lewis Hamilton, da Ferrari. O tailandês Alexander Albon, da Williams, e o britânico Oliver Bearman, da Hass, aparecem fechando os primeiros dez pilotos do grid.

O GP está marcado para este domingo, às 02h (de Brasília), no Circuito de Suzuka, no Japão.

Veja como ficou o grid de largada do GP do Japão:

1 - Max Verstappen (Red Bull)



2 - Lando Norris (McLaren)



3 - Oscar Piastri (McLaren)



4 - Charles Leclerc (Ferrari)



5 - George Russell (Mercedes)



6 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)



7 - Isack Hadjar (Racing Bulls)



8 - Lewis Hamilton (Ferrari)



9 - Alexander Albon (Williams)



10 - Oliver Bearman (Haas)



11 - Pierre Gasly (Alpine)



12 - Fernando Alonso (Aston Martin)



13 - Liam Lawson (Racing Bulls)



14 - Yuki Tsunoda (Red Bull Racing)



15 - Carlos Sainz (Williams)



16 -Nico Hülkenberg (Sauber)



17 - Gabriel Bortoleto (Sauber)



18 - Esteban Ocon (Ocon)



19 - Jack Doohan (Alpine)



20 - Lance Stroll (Aston Martin)