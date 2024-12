Ex-São Paulo, Reinaldo se despede do Grêmio

Neste domingo, por meio das redes sociais, o lateral-esquerdo Reinaldo se despediu oficialmente do Grêmio e afirmou deixar o clube "pela porta da frente".

"Felicidade e orgulho por ter defendido por dois anos uma das camisas mais pesadas do continente. No Grêmio vivi e aprendi a cultura e a paixão do povo gaúcho pelo Imortal. Hoje deixo o clube pela porta da frente, com a sensação de ter feito meu melhor a cada treino e a cada jogo vestindo essa camisa. Obrigado, Tricolor!", escreveu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rei Day Davi Rebeca (@reinaldosilva6)

Contratado junto ao São Paulo, Reinaldo chegou ao Grêmio no início de 2023. Desde então, disputou 95 partidas, nas quais marcou nove gols e distribuiu dez assistências, e conquistou três título: dois Campeonatos Gaúchos (2023 e 2024) e a Recopa Gaúcha (2023).

Em 2024, o Grêmio terminou o Campeonato Brasileiro na 14ª colocação, com 45 pontos em. Em ambas as copas, foi eliminado nas oitavas de final, pelo Fluminense na Libertadores e pelo Corinthians na Copa do Brasil.