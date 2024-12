Wesley não garante permanência no Flamengo em 2025: 'Não sei ainda'

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Wesley não sabe se vai ficar no Flamengo em 2025.

O que aconteceu

O lateral-direito Wesley não garante a permanência no Flamengo para a próxima temporada.

Wesley terminou a temporada em alta e deve receber propostas nas próximas semanas.

O Rubro-Negro quase negociou Wesley com a Atalanta neste ano, mas o acordou melou na parte final

O Flamengo quer uma proposta acima dos 25 milhões de euros (R$ 161 milhões) para abrir negociação. O clube carioca pensa em segurar o lateral para o Mundial.