Alvo do Palmeiras, Matheus Pereira fez 2024 dos sonhos e quase foi algoz

Alvo do Palmeiras para 2025, Matheus Pereira viveu não só um 2024 de consolidação no futebol brasileiro, como também viu o ano ser o melhor da sua carreira, ainda que sem títulos.

Como foi o 2024 do meia

Matheus Pereira participou de 59 dos 64 jogos do Cruzeiro no ano. Atrapalhado por lesões nos ligamentos cruzado posterior e colateral medial do joelho esquerdo em 2023, o meio-campista se viu longe do Departamento Médico em 2024 e atuou em 92% das partidas.

O ano foi o primeiro completo do meio-campista no Brasil. Ele foi comprado pelo Cruzeiro junto ao Al Wahda (EAU) após período de empréstimo. Antes, nunca havia jogado no próprio país, uma vez que se formou como jogador no Sporting (POR).

O camisa 10 anotou um duplo-duplo pela primeira vez na carreira — a marca consiste em conseguir dois dígitos em dois dados estatísticos. Ele marcou 11 gols e deu 15 assistências ao longo de toda a temporada. O atleta participou diretamente de basicamente um terço dos 80 tentos anotados pelo Cruzeiro em 2024.

O meia, no entanto, não brilhou nas finais. Ele contribuiu apenas com uma assistência nos dois jogos da decisão do Mineiro contra o Atlético-MG — que se sagrou campeão — e pouco fez na derrota para o Racing na disputa pela Sul-Americana.

O bom desempenho levou Matheus Pereira à seleção. O meio-campista foi convocado por Dorival Júnior para os jogos do Brasil contra Chile e Peru, pelas Eliminatórias. Ele atuou por alguns minutos contra os peruanos saindo do banco.

A temporada quase terminou com o meia sendo algoz justamente do Palmeiras. Ele colocou o Cruzeiro à frente do Alviverde na penúltima rodada do Brasileirão. A vitória da Raposa somada ao triunfo do Botafogo sobre o Inter dava o título brasileiro ao Glorioso. Entretanto, o Verdão buscou a virada, venceu o jogo por 2 a 1 e adiou a decisão para a rodada final — os cariocas foram campeões.

Matheus Pereira comemora gol marcado pelo Cruzeiro contra o Palmeiras pelo Brasileirão Imagem: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Palmeiras quer Matheus Pereira

O Cruzeiro considera a sondagem de 12,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 80 milhões) muito baixa. A equipe celeste só cogita abrir conversas pela totalidade do passe.

O UOL apurou que o clube mineiro quer ao menos 25 milhões de euros (cerca de R$ 161 milhões na cotação atual) para abrir negociação. O montante é acima do oferecido pelo Palmeiras em negociações como Paulinho e Andreas Pereira, que também estão na mira alviverde.

O Palmeiras ainda não oficializou proposta pelo jogador. Enquanto pondera o cenário, o clube aguarda a abertura da janela de transferências, no dia 3 de janeiro do ano que vem.

O Palmeiras segue aquecido no mercado da bola e tem Matheus Pereira no alvo por uma carência no setor, que conta apenas com Raphael Veiga como meia de criação. Matheus está na Raposa desde o meio de 2023, clube com o qual tem vínculo até 2026.