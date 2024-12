Martinelli, Neymar e mais: 20 jogadores que mais se desvalorizaram em 2024

O ano de 2024 virou dor de cabeça para alguns jogadores, que viram seus valores de mercado despencarem ao longo do ano. Randal Kolo Muani, do PSG, lidera o ranking elaborado pelo Transfermarkt, que conta com quatro brasileiro no top-20.

O que aconteceu

Kolo Muani viu seu valor de mercado despencar em 57,1%. O atacante do PSG está avaliado atualmente em 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 192 milhões), 40 milhões de euros (R$ 257 milhões) a menos na comparação com janeiro de 2024.

Gabriel Martinelli, do Arsenal lidera a lista entre os brasileiros. O atacante atualmente está avaliado em 55 milhões de euros (cerca de R$ 353 mi), 35,3% a menos em relação ao início deste ano e é o quarto colocado no ranking mundial.

Neymar (Al-Hilal), Gabriel Jesus (Arsenal) e Lucas Paquetá (West Ham) completam a lista de brasileiros no top-20 de desvalorizações no mercado da bola. O camisa 10 do Al-Hilal, inclusive, está avaliado em "apenas" 15 milhões de euros (R$ 96 milhões).

Astros como Sané (Bayern de Munique), Grealish (Manchester City) e Kevin de Bruyne (Manchester City) integram o ranking. O 20º colocado é Ismael Bennacer, volante do Milan (ITA).

Veja o top-20 de jogadores mais desvalorizados no mercado:

Randal Kolo Muani (PSG) - desvalorização: 40 milhões de euros (R$ 257 milhões) Victor Osimhen (Galatasaray) - desvalorização: 35 milhões de euros (R$ 224,5 milhões) Leroy Sané (Bayern de Munique) - desvalorização: 35 milhões de euros (R$ 224,5 milhões) Gabriel Martinelli (Arsenal) - desvalorização: 30 milhões de euros (R$ 192 milhões) Kingsley Coman (Bayern de Munique) - desvalorização: 30 milhões de euros (R$ 192 milhões) Neymar (Al-Hilal) - desvalorização: 30 milhões de euros (R$ 192 milhões) Milan Skriniar (PSG) - desvalorização: 30 milhões de euros (R$ 192 milhões) Federico Chiesa (Liverpool) - desvalorização: 28 milhões de euros (R$ 180 milhões) Joshua Kimmich (Bayern de Munique) - desvalorização: 25 milhões de euros (R$ 160 milhões) Christopher Nkunku (Chelsea) - desvalorização: 25 milhões de euros (R$ 160 milhões) Jack Grealish (Manchester City) - desvalorização: 25 milhões de euros (R$ 160 milhões) Gabriel Jesus (Arsenal) - desvalorização: 25 milhões de euros (R$ 160 milhões) Lucas Paquetá (West Ham) - desvalorização: 25 milhões de euros (R$ 160 milhões) Evan Ferguson (Brighton) - desvalorização: 25 milhões de euros (R$ 160 milhões) Kevin de Bruyne (Manchester City) - desvalorização: 25 milhões de euros (R$ 160 milhões) Moussa Diaby (Al-Ittihad) - desvalorização: 25 milhões de euros (R$ 160 milhões) Raheem Sterling (Arsenal) - desvalorização: 23 milhões de euros (R$ 148 milhões) João Cancelo (Al-Hilal) - desvalorização: 22 milhões de euros (R$ 141 milhões) James Ward-Prowse (Nottingham Forest) - desvalorização: 22 milhões de euros (R$ 141 milhões) Ismael Bennacer (Milan) - desvalorização: 21 milhões de euros (R$ 135 milhões)

*dados do Transfermarkt

A temporada 24/25 do quarteto brasileiro