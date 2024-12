Ex-Cruzeiro se adapta ao frio da Rússia e espera voltar ao Santos um dia

Ex-Cruzeiro, Arthur Gomes se adaptou ao Dínamo Moscou e espera voltar ao Santos um dia.

O que aconteceu

Arthur está desde setembro na Rússia. O atacante foi vendido pelo Cruzeiro por R$ 36 milhões.

O maior desafio é se adaptar ao frio russo. A rotina, tirando a temperatura, anima o jogador de 26 anos.

Ele prevê sucesso no contrato de cinco anos, mas sem deixar de pensar no futuro.

Um dos planos é voltar para o Santos, clube que o revelou. O atacante deixou o Peixe rumo ao Estoril em baixa. De lá para cá, passou por Sporting e Cruzeiro.

O que ele disse

Como está o início na Rússia?

"Esse período é de adaptação, né? A gente sai de uma realidade totalmente diferente aqui [Brasil] e vai para um lugar que é muito frio, mas o pessoal do clube também está me ensinando muito,estou me adaptando mais rapidamente possível. O friozinho é forte para caramba, mas é o jeito".

Quais os planos para 2025?

"Eu tenho contrato lá de 5 anos. Então, eu acabei de chegar, eu penso em jogar, desfrutar lá, aproveitar essa oportunidade que estão me dando. Eu espero que eu seja muito mais feliz, fazendo gols, jogando, fazendo o que eu sei. Como eu falei, eu tenho contrato de 5 anos, o meu pensamento está só lá".

Santos e a Vila Belmiro

"Pô, é um sentimento muito bom. Eu gosto muito do Santos, é um carinho muito enorme. Eu cresci aqui, dormia debaixo da arquibancada, esperando a hora do treino. Sempre me trataram muito bem, com muito carinho. Então, eu sou muito grato por tudo que o Santos proporcionou para mim e para minha família".

Retorno

"O futuro a Deus pertence. Mas sim. Passei de tudo aqui no Santos. Eu senti muita alegria, passei momentos de muitas tristezas, dúvidas, medos. Já fui muito criticado aqui também, mas é normal. É uma equipe como o Santos. Só que eu tenho um carinho enorme. E hoje eu tenho um contrato lá no Dínamo. Eu não penso em voltar para o Brasil agora, mas o Santos é, com certeza, um time que está para sempre guardado no coração".