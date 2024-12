Elenco do Vasco que iniciará disputa do Carioca se reapresenta no CT; veja os jogadores

Na manhã desta sexta-feira, o elenco do Vasco da Gama que iniciará a disputa do Campeonato Carioca se reapresentou no CT Moacyr Barbosa. O grupo será comandado por Ramon Lima, técnico do time sub-20.

O primeiro dia de atividades no CT será em tempo integral. Pela manhã, os jogadores foram divididos em três grupos para realizarem teste egométrico e ecocadiograma, além de exames de sangue e urina. Pela tarde, eles irão ao campo para o primeiro trabalho com a comissão.

Grande parte do elenco é formado por garotos da categoria de base. Jogadores que não tiveram tantos minutos na última temporada também fazem parte, como o lateral-esquerdo Victor Luis. Zé Gabriel, De Lucca e Serginho, que estiveram emprestados em 2024, também estavam presentes.

O lateral-esquerdo Leandrinho também se reapresentou com o grupo, mas não estará disponível nas primeiras rodadas do Campeonato Estadual. Ele se apresentará à Seleção Brasileira sub-20, que disputará o Sul-Americano da categoria, no dia 7 de janeiro.

O Vasco vive a expectativa da chegada do técnico Fábio Carille. Ele deve iniciar seu trabalho no clube carioca junto com os demais atletas do elenco, que tiveram as férias estendidas e se reapresentam apenas no dia 6 de janeiro.

Veja os jogadores que defenderão o Vasco nas primeiras rodadas do Carioca

Goleiros: Allan, Kadu, Pablo e Thiago

Laterais: Alex, Alisson, Melim, Paulo Ricardo, Riquelme e Victor Luís

Zagueiros: Kaio Júnior, Luiz Gustavo, Lyncon e Walace

Volantes: Bernardo, De Lucca, Lucas Eduardo, Luis Felipe e Zé Gabriel

Meias: Diego Ahmed, Estrella, JP e Rafael

Atacantes: Bruno Lopes, Carlos Eduardo, Daniel, Davi Macaé, David Nunes, GB, Maxsuell, Serginho e Warley.