De contrato renovado, Lomba pode aproveitar calendário apertado para ter mais chance no Palmeiras em 2025

O goleiro Marcelo Lomba está garantido no Palmeiras para 2025. O Verdão renovou o contrato do jogador até o fim do próximo ano, com alteração salarial, como publicado no BID da CBF. O clube, porém, ainda não divulgou o anúncio da renovação do goleiro de 38 anos, que está no clube desde 2022.

O ano de 2025 promete ser desafiador para o Palmeiras que, além dos Campeonatos Paulista, Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, terá pela frente a inédita Copa do Mundo dos Clubes da Fifa. O torneio está marcado para acontecer entre os dias 15 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos.

Por conta disso, o calendário brasileiro sofreu alterações. Começando pelo Campeonato Paulista que precisou ser antecipado. O Estadual tem início o dia 15 de janeiro e final prevista para 29 de março. O Verdão, por exemplo, entrou de férias no dia 9 de dezembro, após a última rodada, e deve retornar aos treinos no dia 6 de janeiro para dar início à pré-temporada.

Dessa forma, o Verdão pode começar o Paulistão sem força máxima, a fim de preparar melhor o elenco, que terá se reapresentado há pouco antes da primeira rodada, e dar oportunidade às Crias da Academia. Assim, o goleiro Marcelo Lomba, reserva imediato de Weverton pode aproveitar e ter mais chances na equipe, se assim avaliar o técnico Abel Ferreira.

Ao todo, Marcelo Lomba tem 22 jogos pelo Palmeiras. Neste ano, ele entrou em campo em seis oportunidades, superando o ano anterior, quando disputou cinco partidas. Seu ano com maior número de jogos do Verdão foi em 2022. Na ocasião, disputou 11 jogos.

Pelo Verdão, Lomba conquistou três Campeonatos Paulistas (2022, 2023 e 2024), dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).