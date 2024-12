Após alcançar marca inédita no Inglês, Salah confirma ótima fase na temporada

Salah marcou mais um gol na temporada ao anotar o terceiro do Liverpool, nesta quinta-feira, para confirmar a virada sobre o Leicester. Assim, o egípcio confirmou sua excelente e ajudou o clube inglês a aumentar sua vantagem na ponta da tabela.

Ao dar uma assistência duelo anterior, diante do Tottenham, Salah foi o primeiro jogador da história da Premier League a chegar ao Natal com um "duplo-duplo". Isto é, dez ou mais gols e assistências em uma única edição do torneio. Naquele jogo, ainda, o craque balançou as redes duas vezes.

Atualmente, comprovando seu momento incrível, Salah tem 15 gols e 11 assistências no Campeonato Inglês. Sendo, assim, o líder de ambas estatísticas ofensivas da competição mais importante da Inglaterra.

Ao todo, na temporada, após 25 jogos disputados, Salah chegou ao seu gol de número 19. Além dos diversos tentos, o atacante já distribuiu 15 assistências aos seus companheiros. Segundo o Sofascore, o craque precisa apenas de 60 minutos para participar de um tento com os Reds e é o jogador das cinco principais ligas da Europa com mais participações em gols (34) no período.

? Mohamed Salah é o jogador das TOP5 ligas com mais participações em gols e assistências em 24/25! ??? ?? 25 jogos

?? 19 gols (!)

?? 15 assistências (!)

?? 34 participações em gols (!)

? 60 mins p/ participar de gol (!)

? 84 finalizações (42 no gol!)

? 16 grandes chances... pic.twitter.com/0ZrSh4e0az ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) December 26, 2024

A boa fase do jogador vem acompanhada da boa fase do Liverpool. Além de ser líder isolado do Inglês, com 42 pontos (sete a mais que o 2º lugar, Chelsea), os Reds também estão na primeira colocação da Champions League, com 18 unidades conquistadas.

Para encerrar o ano de 2024, no próximo domingo (29), o Liverpool, de Salah e companhia, visita o West Ham, às 14h15 (de Brasília). O jogo vale pela 19ª rodada do Campeonato Inglês.