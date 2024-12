Whittaker minimiza chance de lutar contra Caio Borralho no UFC

Em outubro, em Abu Dhabi (EAU), Robert Whittaker sofreu uma dura derrota no UFC. O ex-campeão do peso-médio (84 kg) não resistiu ao jogo intenso de Khamzat Chimaev e acabou finalizado no primeiro round. Dessa forma, 'The Reaper', distante de disputar o cinturão da categoria novamente, se mostrou cauteloso quanto ao próximo passo de sua carreira e acabou frustrando um brasileiro.

Em seu podcast 'MMArcade', Whittaker, ao ser questionado pelo apresentador se Caio Borralho poderia ser seu próximo adversário no UFC, minimizou a chance de tal luta acontecer. Vale pontuar que praticamente todos os atletas de elite do peso-médio da companhia estão com lutas marcadas, com exceção da dupla e Chimaev.

Como perdeu para 'Borz', o australiano teria apenas 'The Natural' como opção de adversário disponível no top-6 da divisão. Contudo, o ex-campeão da categoria já deixou claro não ter pressa para voltar a lutar e até cogitou competir nos meio-pesados (93 kg). Curiosamente, Caio, ciente do atual cenário dos médios, não mencionou Whittaker como oponente e também se colocou à disposição do UFC para subir de peso.

"Eu não sei. Temos que esperar e ver, porque não vou lutar até junho do ano que vem. Estou tirando uma folga. Tenho algumas coisas em andamento, então estou focando nisso. Estou tentando trabalhar em algumas novas habilidades. Então, veremos como fica meu cronograma", declarou o lutador.

Registro de Whittaker no MMA

Robert Whittaker, de 33 anos, mudou de patamar no MMA ao trocar os meio-médios do UFC pelos médios e se tornou um dos melhores lutadores da história da divisão. Não à toa, o atleta foi campeão da categoria em 2017.

Atualmente, 'The Reaper' é o quarto colocado no ranking do peso. No esporte desde 2009, o australiano construiu um cartel composto por 27 vitórias e oito derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Darren Till, Derek Brunson, Ikram Aliskerov, Jared Cannonier, Kelvin Gastelum, Marvin Vettori, Paulo 'Borrachinha', Ronaldo 'Jacaré', Uriah Hall e Yoel Romero (duas vezes).