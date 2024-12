Haaland perde pênalti, City só empata com Everton e se afunda ainda mais

A crise do Manchester City parece não ter fim. O time somou mais um tropeço em pleno Etihad Stadium e empatou em 1 a 1 com o Everton, nesta quinta-feira (26), pela 18ª rodada do Campeonato Inglês. Bernardo Silva marcou para os donos da casa, e Ndiaye deixou tudo igual ainda no primeiro tempo. Para aumentar o drama, Haaland perdeu um pênalti no início da segunda etapa.

O City amargou seu quarto jogo seguido sem vitória pelo Inglês e ocupa momentaneamente a sexta colocação. O time pode cair na tabela até o final da 18ª rodada.

O time tem apenas uma vitória nos últimos 13 jogos da temporada. O único triunfo foi contra o Nottingham Forest, no início de dezembro, pela Premier League.

Cenário ameaça a classificação dos comandados de Guardiola para a próxima Liga dos Campeões. Apenas os quatro primeiros do Inglês garantem vaga, enquanto o quinto colocado vai para a Liga Europa.

O Manchester City volta a campo neste domingo (29), às 11h30 (de Brasília), contra o Leicester City pelo Inglês. No mesmo dia, o Everton encara o Nottingham Forest, às 12h (de Brasília).

Como foi o jogo

City brigou contra a má fase desde os primeiros minutos, e Bernardo Silva abriu o placar. Com apenas uma vitória nos últimos 12 jogos, o time de Guardiola se mostrou muito agressivo, ocupando o campo de ataque e brigando por cada bola. Após assustar com uma bola na trave de Gvardiol, o City confirmou a superioridade com o português Bernardo Silva.

Zaga vacilou, e o Everton deixou tudo igual. O Manchester City seguiu no ataque, mas viu Haaland desperdiçar chances de ampliar e sofreu o empate após falha de Akanji. Os visitantes faziam um jogo discreto até então, com pouca posse de bola e quase sem pisar na área. Quando tiveram a oportunidade, porém, não desperdiçaram.

Savinho virou desafogo do City, sofreu pênalti, mas Haaland mandou nas mãos de Pickford. O City voltou para o segundo tempo com fome de vitória, e viu no brasileiro seu principal desafogo. Tanto que foi ele quem sofreu o pênalti de Mykolenko. Haaland, porém, desperdiçou a cobrança e estava impedido ao marcar no rebote.

Nervoso, City parou na defesa do Everton e manteve crise na temporada. Os donos da casa rodaram a bola de um lado para o outro do ataque, mas passaram longe no gol da vitória. Pouco criativo e pecando no último passe, o Manchester City viu a zaga adversária levar a melhor nos duelos e segurar o empate no Etihad Stadium. Guardiola ainda apostou nos experientes Kevin de Bruyne e Gundogan, mas as alterações surtiram pouco efeito.

Gols

1x0: Aos 14 minutos do primeiro tempo, Doku fez um passe à frente para Bernardo Silva, que dividiu com Branthwaite e finalizou no canto esquerdo de Pickford para abrir o placar no Etihad Stadium.

1x1: Aos 35 minutos do primeiro tempo, Doucouré cruzou para dentro da área, Akanji furou e a bola sobrou com Ndiaye, que dominou e finalizou para deixar tudo igual.

Haaland perde pênalti: Aos cinco minutos do segundo tempo, Mykolenko derrubou Savinho na área e a arbitragem marcou pênalti. Haaland bateu mal, e Pickford fez a defesa. Gvardiol ficou com o rebote e levantou para o norueguês, que marcou. O centroavante, porém, estava impedido.

FICHA TÉCNICA

Manchester City 1 x 1 Everton

Competição: 18ª rodada do Campeonato Inglês

Data e horário: 26 de dezembro de 2024, às 9h30 (de Brasília)

Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)

Cartões amarelos:Mykolenko (Everton); Coleman (Everton); Mangala (Everton); Branthwaite (Everton); Foden (Manchester City)

Gols: Bernardo Silva (Manchester City), aos 14 minutos do primeiro tempo; Ndiaye (Everton), aos 35 minutos do primeiro tempo

MANCHESTER CITY: Ortega; Rico Lewis, Akanji, Gvardiol e Aké (Simpson-Pusey); Kovacic (Gundogan) e Bernardo Silva; Foden, Savinho, Doku (De Bruyne) e Haaland. Técnico: Pep Guardiola

EVERTON: Pickford; Coleman (Patterson), Tarkowski, Branthwaite e Mykolenko; Gueye, Mangala e Doucouré; Ndiaye (Lindstrom), Harrison e Calvert-Lewin (Broja). Técnico: Sean Dyche