Mercado: Barça mira joia do SPFC, Santos quer volante, e S. Ramos no Brasil

O noticiário do mercado da bola desta quinta (26) teve como destaque o interesse do Barcelona em uma promessa da base do São Paulo, o Cruzeiro reagindo à possível chegada de Sergio Ramos, o Santos negociando a volta de Thiago Maia e mais! Confira abaixo.

Principais notícias do dia

Joia do São Paulo na mira do Barça. O lateral-esquerdo Nicolas Bosshardt atraiu a atenção do Barcelona. O clube catalão fez contatos iniciais e colocou no radar o destaque da categoria sub-17 do tricolor.

Sergio Ramos no Cruzeiro? Alexandre Mattos, CEO do clube, analisou a possibilidade do negócio. O dirigente disse que a situação é complexa e que depende do lado financeiro de ambas as partes, além do desejo do jogador espanhol de atuar no Brasil.

Santos negocia o retorno de Thiago Maia. O Alvinegro praiano tem negociações em andamento para trazer o volante do Inter, que chegou ao clube neste ano e tem contrato até o final de 2026.

Evander em ação pelo Portland Timbers Imagem: Rick Ulreich/Icon Sportswire via Getty Images

Ex-Vasco que esteve na mira do Fla quer retornar ao Brasil. Mirando seleção, o meia Evander afirmou que está "aberto a escutar propostas". Cria do Vasco, ele defende o Portland Timbers, dos EUA, atraiu interesse do Flamengo na última janela de transferências, mas o negócio não caminhou.

Técnico do Fulham comenta interesse do Palmeiras em Andreas. O português Marco Silva disse que o assunto "está à parte" dele e que foca apenas nos jogos e treinos. O treinador também disparou elogios ao jogador brasileiro: "Muito importante para nós".

Gil renova com o Santos. Ex-Corinthians, o zagueiro de 37 anos decidiu estender seu vínculo com o Peixe por mais uma temporada.

Outras notícias

Igor Vinícius em ação durante São Paulo x Inter, duelo do Campeonato Brasileiro Imagem: ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Titular do São Paulo ainda não foi procurado para renovação. Igor Vinicius vai entrar em seu último ano de contrato com o Tricolor paulista, e seu estafe aguarda ser chamado pelo clube para conversarem. Se as tratativas não avançarem, ele poderá assinar um pré-contrato a partir do meio de 2025.

Vasco acerta empréstimo de dupla para time da Série B. O Cruzmaltino cedeu o volante Cauan Barros e o atacante Figueiredo para o América-MG. Os dois vão disputar novamente a segunda divisão.

Léo Pelé perto de novo clube. O Athletico-PR encaminhou a contratação do zagueiro de 28 anos do Vasco e está a detalhes de concluir o negócio.