Botafogo anuncia data de reapresentação do elenco principal e equipe para o início do Carioca

O Botafogo divulgou nesta quinta-feira o planejamento do futebol para o início de 2025. O clube informou a data de reapresentação do elenco principal e que disputará as primeiras rodadas do Campeonato Carioca com jogadores do sub-23 e do sub-20.

Os atletas que formam o time principal do Glorioso se reapresentarão no CT Lonier, no Rio de Janeiro, no dia 14 de janeiro. A equipe contará com duas semanas de preparação até o clássico contra o Fluminense, pela sexta rodada do Estadual, marcado para o dia 29.

Até lá, quem defenderá o Botafogo no Carioca serão os atletas dos elencos sub-23, que disputaram o Brasileiro da categoria recentemente, e do sub-20. Também farão parte do time os jogadores que retornam de empréstimo em 2025. O grupo se reapresenta no CT Lonier no dia 2 de janeiro.

Com a convocação dos atletas sub-20 para o profissional, o Botafogo disputará a Copa São Paulo de Futebol Júnior com jogadores do elenco sub-17. A estreia no torneio está marcada para o dia 2, contra o Fast Cllube, do Amazonas.

Em 2024, o Botafogo viveu um dos melhores anos de sua história. A equipe voltou a conquistar o Campeonato Brasileiro depois de 29 anos e também foi campeã da Libertadores pela primeira fez.