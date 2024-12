Barcelona acumula números negativos em casa em 2024

Com a derrota diante do Atlético de Madrid no último sábado, por 2 a 1, pelo Campeonato Espanhol, o Barcelona acumulou mais uma marca negativa em seus domínios no ano de 2024, que compreende a segunda metade da temporada 2023/24 e a primeira metade da temporada 2024/25.

O revés foi o terceiro consecutivo em casa, algo que não acontecia desde 1965. Além da derrota para o Atlético, a equipe catalã perdeu para o Las Palmas (1 a 2) e Leganés (0 a 1).

No total, foram cinco derrotas no Estádio Olímpico de Montjuic em 2024. Há apenas dois precedentes piores no século XXI, quando o Barça jogava no Camp Nou. Em 2003, o estádio chegou a ser palco de sete derrotas, já em 2021 foram seis, sendo as três primeiras sem público por causa da pandemia.

Por outro lado, em 2004, o Barcelona deu início ao seu ciclo vitorioso sem nenhuma derrota em casa. Este feito se repetiu em 2011 e 2019, sendo esses três anos os únicos em que o clube terminou de forma invicta em seu estádio.

A expectativa do Barcelona é que o Camp Nou volte a receber público em fevereiro de 2025, mas com capacidade reduzida. A obra do estádio só estará 100% concluída em 2026, com capacidade para 110 mil espectadores.