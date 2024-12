De "burro" a artilheiro do Brasil: como Yuri Alberto deu volta por cima no Corinthians em 2024

A temporada 2024 de Yuri Alberto pode ser definida em apenas uma palavra: superação. O atacante iniciou o ano em descrédito com a torcida do Corinthians, mas encerrou em alta o ostentando a artilharia do Brasil.

Yuri Alberto já teve sinais de que a temporada seria difícil logo nos primeiros jogos. Na terceira partida da equipe em 2024, contra o São Bernardo, pelo Campeonato Paulista, o atacante passou por uma situação no mínimo curiosa com o técnico Mano Menezes.

O treinador, em determinado momento do jogo, perdeu a paciência com o camisa 9 e questionou: "Você é burro?". A cena viralizou nas redes sociais. Depois, Mano abraçou Yuri Alberto e, em entrevista coletiva, disse estar arrependido do ato.

O desempenho do atacante sob comando de Mano Menezes foi tímido. Ele marcou apenas um gol em cinco jogos sob comando do técnico em 2024.

Yuri cresceu a deu sinais de evolução depois da chegada de António Oliveira. Ele adquiriu confiança com o português e viu seus números dispararem. Foram 13 gols em 23 jogos ao lado do treinador.

Entretanto, o jogador deu a volta por cima de fato a partir da contratação de Ramón Díaz. Em 25 jogos disputados ao lado do argentino, foram 17 bolas na rede. Isso além de cinco assistências para os seus companheiros.

A chegada do astro holandês Memphis Depay também ajudou a reverter o cenário. Yuri fez 14 gols justamente após a vinda do atacante, que roubou a atenção e ajudou o camisa 9 a deslanchar. Ele, assim, ajudou o Corinthians a sair da zona de rebaixamento e assegurar a vaga na Copa Libertadores de 2025, sendo decisivo na sequência de nove vitórias seguidas da equipe no Brasileirão.

Yuri Alberto não só foi o artilheiro do Corinthians em 2024, como também o maior goleador do país, com 31 gols. Ele acabou chamando atenção de clubes europeus e pode, inclusive, deixar o Timão nesta janela de transferências.

O atacante já chegou a cravar sua permanência no time alvinegro, mas sabe que pode receber uma proposta e sair do clube. Yuri e seu estafe priorizam uma transferência para a Premier League.