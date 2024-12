Perto do São Paulo, Oscar posta foto com Rogério Ceni: "Ídolo"

Oscar postou uma foto com Rogério Ceni, nesta segunda-feira, em suas redes sociais. O meia, que está perto de acertar com o São Paulo, chamou o atual técnico do Bahia de "ídolo".

Foto: Divulgação

O jogador de 33 anos foi revelado nas categorias de base do Tricolor Paulista e jogou algumas vezes com Ceni, entre 2008 e 2009.

Oscar encaminhou um acordo para voltar a defender o São Paulo pelas próximas três temporadas. Ou seja, até 2027. O clube irá arcar com todo o salário e valores do atleta, sem qualquer tipo de ajuda de um investidor ou patrocinador.

Oscar passará por exames médicos nos próximos dias, ao contrário do restante do elenco, que já foi submetido aos testes no fim da temporada, em programação para a viagem de pré-temporada para os EUA, marcada para o dia 8 de janeiro.

Em sua última temporada na China, Oscar teve ótimos números. Foram 39 jogos, 16 gols marcados e incríveis 29 assistências. Seu último jogo é recente, quando esteve em campo no empate em 1 a 1 do Shangai com o Gwangju, no dia 3 de dezembro.