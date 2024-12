Vinicius Júnior assiste jogo do Miami Dolphins pela NFL: "Melhor do mundo"

Aproveitando a pausa de final de ano do Campeonato Espanhol. Vinicius Júnior compareceu ao jogo do Miami Dolphins contra o San Francisco 49ers, neste domingo, no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos, pela NFL.

Nas redes sociais, o Miami Dolphins celebrou a aparição do atacante do Real Madrid, eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa recentemente.

"O melhor do mundo! É sempre bom ter você em nossa casa, Vini", escreveu a equipe.

O melhor do mundo! ??? Always great to have you at our house, @vinijr! ? pic.twitter.com/0xWUMMb1tp ? Miami Dolphins (@MiamiDolphins) December 22, 2024

O Real Madrid volta a campo apenas no dia 3 de janeiro, às 17 horas (de Brasília), quando visita o Valencia, em jogo atrasado da 13ª rodada do Campeonato Espanhol.

Os Merengues estão na vice-liderança, com 40 pontos, um a menos que o líder Atlético de Madrid, que tem um jogo a mais.

Nesta temporada, Vini Jr. soma 21 partidas pelo clube espanhol, com 14 gols e oito assistências.