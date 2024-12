Praia Clube perde a disputa pelo bronze e fica com o quarto lugar do Mundial de vôlei feminino

A reta final do Dentil/Praia Clube no Mundial de vôlei feminino não foi dos melhores. Na madrugada deste domingo, a equipe foi derrotada por 3 sets a 0 pelo Milano, da Itália, e perdeu a disputa do terceiro lugar da competição. As parciais do jogo foram 23/25, 16/25 e 13/25.

Ao final do jogo, o perfil oficial do Praia Clube no Instagram postou um texto relatando como foram os dias em que a equipe esteve concentrada para disputar a competição.

"Nesse domingo, encerramos a nossa participação no Mundial de Clubes 2024. Nos últimos seis dias, vivemos momentos intensos e de muita entrega de todo o nosso time para alcançarmos os melhores resultados. A medalha especial não veio, mas saímos dessa competição com a certeza de que somos fortes e que lutamos de igual para a igual com as maiores potências do vôlei feminino no mundo", diz o perfil da equipe.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dentil/Praia Clube (@dentiloficial)

Por sua vez, o Milano chegou na disputa de terceiro lugar após perder para o Congliano, também da Itália, que joga a grande final contra o Tianjin da China na manhã deste domingo.

Agora, o Praia Clube jogará apenas no dia 7 de janeiro, quando entrará em quadra pela Superliga feminina, contra o Batavo Mackenzie.