Em 2024, Zé Rafael teve temporada com menos jogos desde que chegou ao Palmeiras

O volante Zé Rafael teve, em 2024, sua temporada com menos partidas disputadas desde que chegou ao Palmeiras. Neste ano, ele oscilou, sofreu com problemas físicos e perdeu seu espaço como titular na equipe de Abel Ferreira.

Em 2024, o atleta disputou apenas 37 partidas, uma a menos que 2019, ano em que chegou ao clube. Por outro lado, a temporada em que o volante mais jogou pelo Verdão foi a de 2020, quando entrou em campo em 64 oportunidades.

Zé Rafael é um dos grandes jogadores da história do Palmeiras. Ele é o oitavo jogador que mais conquistou títulos pelo clube, com 11, ao lado de Luan, Raphael Veiga, Rony, Lima e Waldemar Fiume.

Zé Rafael, inclusive, está sendo assediado pelo mercado nesta janela de transferências. Clubes como Santos e Fluminense já demonstraram interesse no atleta de 31 anos. O camisa 8 palmeirense tem contrato válido até dezembro de 2026.

Caso permaneça no Palmeiras para 2025, Zé Rafael deverá se reapresentar com o restante do elenco no começo de 2025. O primeiro compromisso do Verdão no ano será contra a Portuguesa, pelo Campeonato Paulista, dia 15 de janeiro.

Veja quantos jogos Zé Rafael disputou por temporada no Palmeiras

2019 - 39 partidas

2020 - 64

2021 - 50

2022 - 61

2023 - 60

2024 - 37