Botafogo confirma saída de Adryelson e agradece: "Sempre na nossa história"

O Botafogo se despediu do zagueiro Adryelson, que vai voltar para o Lyon, da França. Neste domingo, o clube carioca usou as redes sociais para exaltar o defensor.

"Obrigado, xerife! Sinônimo de dedicação, empenho e esforço, Adryelson retornou ao Botafogo para uma missão e marcou seu nome em nossa história com uma jornada Gloriosa que culminou nos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Adry, sua dedicação, empenho e comprometimento deixaram marcas e momentos inesquecíveis, e todos os alvinegros têm um imenso orgulho de você. Boa sorte, Xerife. Você sempre será parte da nossa história. ESTAVA ESCRITO!", postou o time no X (antigo Twitter).

Após o título da Libertadores, Adryelson afirmou que não ficaria no Botafogo. Ele estava emprestado pelo Lyon, clube francês que também pertence a John Textor, dono da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube carioca.

Neste retorno ao Botafogo, Adryelson disputou 11 jogos e fez um gol (na vitória sobre o Palmeiras por 3 a 1, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro).

A primeira passagem de Adryelson pelo Botafogo aconteceu de 2022 até o fim de 2023. O zagueiro, então, rumou para a França, para defender o Lyon. Contudo, não teve muitas oportunidades.