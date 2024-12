Paulinho faz quatro em despedida e dá adeus ao futebol ao lado de amigos e filhos

Em um grande evento realizado no estádio do Canindé, em São Paulo, o ex-jogador Paulinho se despediu de vez do futebol. O volante organizou um jogo festivo na manhã deste sábado, com a presença de grandes amigos e ex-jogadores, que contribuíram para uma bonita festa na casa da Portuguesa. Todo valor arrecadado com os ingressos será revertido em um Natal solidário.

A partida foi organizada com dois times: o time do Paulinho, com as cores do Corinthians, e a Seleção do Paulinho, com as cores da Seleção Brasileira. Entre os muitos convidados do evento, estiveram presentes jogadores em atividade como Thiago Silva, João Victor, Gustavo Mantuan e Lucas Piton, além de ex-atletas, como Fábio Santos, Amaral e Denílson Show.

No Canindé, a torcida fez uma grande festa para Paulinho, que teve seu nome gritado diversas vezes. Além disso, entre muitas camisas do Corinthians, destacavam-se mantos de outros times pelo qual o volante atuou, como Tottenham e o Guangzhou Evergrande, da China.

André Silva / Gazeta Esportiva

"Quando teve a despedida, falei que os meus filhos iriam entender o que fiz como atleta, o que fiz na minha carreira. Eles estão tendo essa sensação. É um privilégio encerrar minha carreira com eles jogando não profissionalmente, mas jogando aqui, seguindo os passos do pai, na idade que comecei. O Canindé também é muito especial para mim. Gratidão por tudo o que vocês estão fazendo por mim", disse Paulinho, emocionado, à TV Band.

O primeiro tempo do jogo teve muitos gols. Dono da festa, Paulinho fez dois gols de seu time no primeiro tempo, que terminou 3 a 2 para a equipe preta e branca. Thiago Silva fez um dos tentos do time Seleção. Na segunda etapa, Paulinho atuou pela Seleção ao lado de seus filhos e marcou mais dois. Em uma grande homenagem, a partida terminou empatada em 8 a 8.

André Silva / Gazeta Esportiva

Paulinho atualmente tem 36 anos e se aposentou oficialmente em maio deste ano, pelo Corinthians, clube onde fez história. Pelo Timão, o volante disputou 219 jogos e conquistou quatro títulos, entre eles, a Copa Libertadores e o Mundial de Clubes em 2012.

Na Europa, Paulinho atuou por Tottenham e Barcelona. Na Espanha, o brasileiro jogou apenas uma temporada, mas ficou marcado por grandes atuações ao lado de Lionel Messi e Andrés Iniesta. O ex-jogador também atuou por algumas temporadas no futebol chinês. Pela Seleção Brasileira, Paulinho disputou duas Copas do Mundo, no Brasil em 2014 e na Rússia em 2018.