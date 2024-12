Usyk vence Tyson Fury novamente, mantém títulos e amplia invencibilidade no boxe

Depois de perder sua invencibilidade no boxe profissional para Oleksandr Usyk em maio deste ano, Tyson Fury voltou ao ringue neste sábado (21) com o objetivo de se vingar de seu algoz. Contudo, o britânico não conseguiu impor seu estilo de luta e foi superado após 12 assaltos, em um duelo realizado em Riyadh, na Arábia Saudita.

Fury começou bem nos primeiros rounds, utilizando seus quase 25 kg a mais de peso e maior envergadura para pressionar Usyk e dominar o centro do ringue. Porém, o ucraniano demonstrou superior preparo físico e aumentou o ritmo à medida que o combate avançava, proporcionando um espetáculo movimentado para os fãs.

Nos rounds finais, Fury apresentou sinais claros de cansaço, com queda na potência de seus golpes, enquanto Usyk manteve a consistência. O resultado foi uma vitória unânime para o ucraniano, com pontuação tripla de 116 a 112. Com isso, Usyk manteve os cinturões mundiais da IBO (Organização Internacional de Boxe), WBC (Conselho Mundial de Boxe) e WBO (Organização Mundial de Boxe).

Aos 37 anos, Usyk possui um cartel impecável, com 23 vitórias e nenhuma derrota. Além de seu sucesso no boxe profissional, ele também conquistou a medalha de ouro na categoria peso-pesado nos Jogos Olímpicos de 2012. Por outro lado, Fury, um ano mais jovem, sofreu a segunda derrota de sua carreira, acumulando agora 34 vitórias, um empate e dois reveses.

Rivalidade acirrada

O primeiro confronto entre Oleksandr Usyk e Tyson Fury ocorreu em 18 de maio deste ano, também na Arábia Saudita. Ambos chegaram à disputa invictos, em busca da unificação dos principais títulos mundiais dos pesos-pesados. Após 12 assaltos equilibrados, Usyk - campeão pela Associação Mundial de Boxe (WBA), Organização Mundial de Boxe (WBO), Federação Internacional de Boxe (IBF) e Organização Internacional de Boxe (IBO) - venceu por decisão dividida e conquistou o cinturão do Conselho Mundial de Boxe (WBC), anteriormente pertencente a Fury, tornando-se o campeão indiscutível da divisão.