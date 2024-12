Com quatro gols de Schick, Bayer Leverkusen atropela Freiburg pelo Alemão

Neste sábado, na BayArena, o Bayer Leverkusen goleou o Freiburg por 5 a 1, pela 15ª rodada do Campeonato Alemão. Os atuais campeões, mandantes do confronto, contaram com quatro gols de Schick e um de Florian Wirtz. O tento dos visitantes foi anotado por Vincenzo Grigo.

Deste modo, o Bayer Leverkusen chegou ao quinto triunfo consecutivo no Campeonato Alemão. A equipe comandada por Xabi Alonso continuou na vice-liderança com 32 pontos, quatro a menos que o líder Bayern de Munique. Por sua vez, o Freiburg permaneceu como oitavo, com 24 unidades.

Pela 16ª rodada do Alemão, o Bayer Leverkusen volta aos gramados no dia 10 de janeiro, às 16h30 (de Brasília), para enfrentar o Borussia Dortmund. A partida acontece no Signal Iduna Park, em Dortmund.

Já o Freiburg, no dia 11 de janeiro, recebe o Holstein Kiel, às 11h30, no Europa-Park Stadion, em Friburgo.

O JOGO

O Bayer Leverkusen teve uma grande chance de inaugurar o marcador aos 33 minutos do primeiro tempo, em cobrança de pênalti desperdiçada por Wirtz. Nos acréscimos, aos 46, Wirtz se redimiu e deu assistência para Patrik Schick marcar o primeiro gol da partida.

Na etapa complementar, aos 6 minutos, o Bayer anotou seu segundo gol. Exequiel Palacios passou para Wirtz, até então protagonista da partida, que não perdeu a oportunidade e mandou para o fundo das redes de Atubolu, goleiro do Freiburg.

Quatro minutos depois, aos 10, o Freiburg descontou. Gregoritsch achou Grifo, que marcou o único gol dos visitantes na partida.

Aos 22 minutos, começou o show de Patrik Schick, que já havia deixado um e marcou outro com nova assistência de Wirtz. Minutos depois, a dupla novamente entrou e ação e o centroavante anotou o quarto gol do Leverkusen aos 29.

Para fechar a conta, Schick cravou sua quarta bola na rede, a quinta do Bayer Leverkusen. Desta vez, o camisa 9 recebeu assistência de Alejandro Grimaldo.