Zagueiro do sub-20, Gabriel Vareta vê ano "desafiador" no Palmeiras em 2024 e projeta disputa da Copinha

A delegação da equipe sub-20 do Palmeiras se prepara para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2025, pouco tempo depois do fim da temporada de 2024. O zagueiro Gabriel Vareta, que irá disputar sua segunda Copinha pelo Verdão avaliou o ano como "desafiador" e disse ter boas expectativas para 2025, quando completa 11 anos de Palmeiras.

"A temporada para o Palmeiras e nosso grupo foi muito boa apesar de acabar perdendo a final da Copa do Brasil para o São Paulo. Foi um ano muito bom, a gente evoluiu bastante em alguns quesitos de jogo até como algumas táticas de marcações, essas coisas. Acho que foi um ano muito bom para nós. Evoluímos e aprendemos também bastante com com as derrotas" disse em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva.

"O meu ano em si, individualmente, foi um pouquinho desafiador. Ao longo da temporada, foi um ano bem cansativo, como pessoa e também como atleta. Passei algumas coisas dentro do clube, que que me ajudaram bastante e me fizeram crescer bastante como homem e como atleta, seguiu.

O Palmeiras começou o ano tropeçando na Copinha e caiu logo na terceira fase, sendo eliminado pelo Áster Itaquá. As Crias da Academia, porém, se recuperaram e chegaram longe na maioria dos torneios, conquistando inclusive o título do Campeonato Brasileiro depois de bater o Cruzeiro, por 3 a 0, no Allianz Parque.

Posteriormente, o sub-20 foi eliminado no Paulista, pelo Novorizontino, e acabou com o vice da Copa do Brasil ao ser derrotado pelo São Paulo, de virada, no Morumbis. Nesta temporada, Gabriel Vareta disputou 37 jogos e marcou três gols. Ele citou os momentos de superação após lesões durante o ano e ajuda que teve do grupo.

"A gente se protege bastante, é uma equipe muito unida tanto a equipe quanto a comissão. Todos em ajudaram. Tive duas lesões, que foram leves, mas foram lesões também e me atrapalharam um pouco. No início de temporada, a gente acaba perdendo a Copinha, então muitas coisas aconteceram. Logo após a Copinha eu perco um dos meus tios e depois agora no meio do ano também perdi um outro tio meu. Então, eu acho que esse foi o que fez minha temporada ser um pouco desafiadora para mim como pessoa e como atleta", contou à Gazeta Esportiva.

Pelo sub-17, em 2022, Gabriel Vareta só não conquistou a Copinha. De resto, faturou as outras três competições (Copa do Brasil, Paulista e Brasileiro). O zagueiro quer repetir esse feito e complementar com a Copinha em 2025, dessa vez no sub-20.

"Minha meta para o ano que vem é disputar todos os campeonatos da melhor forma possível e sair vitorioso deles. Acho que esse é o principal objetivo, assim como aconteceu comigo há dois anos atrás no sub-17. Todos os campeonatos que eu disputei, eu ganhei junto com meus companheiros. Então eu espero que 2025 seja a mesma coisa. Que seja um ano que a gente dispute todos os campeonatos possíveis e todos a gente possa ganhar" projetou.

O Palmeiras, que busca o tri da Copinha, está no Grupo 19, ao lado de Oeste-SP, Náutico-RR e Santa Cruz-AC, com sede em Barueri, assim como neste ano. A estreia será no dia 3 de janeiro, contra o Náutico-RR, às 18 horas (de Brasília). O zagueiro vê o fator Arena Barueri como boa influência para a equipe, que pode contar com o "12° jogador", que é a torcida.

"Eu acredito que é uma vantagem porque a gente tem a torcida perto da gente. Na Copinha desse ano por ser em Barueri sempre todos os jogos, tinha bastante gente tinha bastante torcedor do Palmeiras. Então isso ajudava bastante porque é um incentivo a mais. É o décimo segundo jogador. Acho que influencia bastante, mas a gente também não pode perder o foco. Os outros times também são qualificados para ganhar da gente. Tem que estar sempre no pé no chão e focado", finalizou.