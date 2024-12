Renovação de Luis Díaz com o Liverpool trava e colombiano considera ir ao Barcelona, diz rádio

O colombiano Luis Díaz virou assunto no mercado de transferências do futebol mundial. De acordo com a rádio Antena 2, da Espanha, o atacante estaria com sua renovação com o Liverpool travada, olhando para o Barcelona com interesse como um possível clube para a próxima temporada.

O contrato de Luis Díaz com o Liverpool vai até 2027. O colombiano é avaliado em cerca de 80 milhões de euros, valor ainda irreal para a verba financeira do Barcelona. O diretor esportivo do Barça, Deco, valoriza muita a versatilidade do atleta para reforçar diversas opções de ataque.

Entretanto, o Barcelona não seria o único clube interessado nos serviços de Luis Díaz. O Paris Saint-Germain e o Milan são outros dois possíveis concorrentes da equipe catalã.

Nesta temporada pelo Liverpool, Luis Díaz marcou nove gols e deu três assistências em 27 jogos, ajudando o clube a estar na liderança da Premier League e da Liga dos Campeões. Ao todo. o colombiano está nos Reds há 120 jogos, tendo marcado 33 vezes.