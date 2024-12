Murilo aproveita férias do Palmeiras e promove jogo beneficente em sua escolinha de futebol na Bahia

O zagueiro Murilo, que aproveita as primeiras semanas de férias após o fim da temporada pelo Palmeiras, promoveu um amistoso beneficente em sua escolinha de futebol, inaugurada neste ano, em São Gonçalo dos Campos, sua cidade natal, na Bahia.

O jogo desta semana contou com a presença de amigos do atleta, incluindo influenciadores como Pedrinho, Brabo Gordinho, Bruno Magnata, Menor Ericson, Alô Supervisor, Pobretion, Tiago e Larga Neto. Ao todo, 400 kg de alimentos foram arrecadados e serão entregues para famílias necessitadas da região.

"Há alguns anos, eu tinha esse sonho de construir uma escolinha para as crianças aqui da minha cidade natal. Em 2024, graças a Deus e ao trabalho de muitas pessoas, a gente pôde realizar esse sonho. Ontem, foi um dia especial porque nós sentimos o carinho de todos que fazem parte da Escola Murilo Paim", disse o zagueiro.

Murilo celebrou a realização do jogo beneficente em sua escolinha, que beneficia cerca de 150 crianças de 5 a 16 anos de idade. Pela intensa rotina devido ao calendário do futebol brasileiro, Murilo pouco consegue marcar presença no projeto, que fica sob responsabilidade de seu irmão Gil.

"Feliz pelo 1º jogo beneficente realizado com sucesso. Agradeço a todos pelo trabalho e comprometimento no evento de ontem. Obrigado a todos que compareceram. Vamos abençoar várias famílias com os alimentos arrecadados e vamos fazer tudo o que pudermos para que 2025 seja ainda melhor", declarou.

"Como eu sempre estou trabalhando e nosso calendário é bem corrido, quase nunca consigo vir pra cá. Mas eu me surpreendi positivamente com tudo o que vi e todo mundo está de parabéns. Estamos no caminho certo e espero que, nos próximos anos, a gente continue oferecendo esse suporte, pois sei o quanto é importante para todas as crianças, principalmente na nossa região", afirmou Murilo.

Revelado nas categorias de base do Cruzeiro e com passagem de destaque pelo Lokomotiv Moscou, da Rússia, Murilo defende o Palmeiras desde 2022. O zagueiro já disputou 153 jogos pelo Verdão, marcou 18 gols, deu cinco assistências e conquistou sete títulos: Brasileiro (2022 e 2023), Campeonato Paulista (2022, 2023 e 2024), Supercopa do Brasil (2023) e Recopa Sul-Americana (2022).