Fonseca vence de virada e chega invicto às semis do Next Gen Finals

João Fonseca já estava classificado para as semifinais do ATP Next Gen Finals, torneio que reúne os oito melhores tenistas de até 20 anos na temporada 2024, mas não aliviou quando entrou em quadra nesta sexta-feira para cumprir tabela e completar sua participação na fase de grupos. De virada, o carioca de 18 anos bateu o tcheco Jakub Mensik (19 anos, #48 do mundo) e manteve-se invicto na competição. O jogo teve parciais de 3/4(4), 4/3(8), 4/3(5), 3/4(4) e 4/3(5) - o torneio é disputado em formato diferente, em melhor de cinco sets, com cada parcial indo até quatro games.

Atual número 145 do mundo, o brasileiro ficou em primeiro lugar no Grupo Azul, com três vitórias em três partidas. Antes desta sexta, ele já havia derrotado o francês Arthur Fils (20 anos, #20) e o americano Learner (19 anos, #122). Fonseca agora volta à quadra em Gidá, na Arábia Saudita, neste sábado, para jogar uma das semifinais. Ele vai enfrentar o francês Luca Van Assche (20 anos, #128).

Como aconteceu

Fonseca teve chances já no primeiro set, conquistando um 0/40 no saque de Mensik no terceiro game. O tcheco, porém, se recuperou e, pouco depois, teve chances no saque do brasileiro, que, por sua vez, salvou três break points. Mensik foi melhor no tie-break. Primeiro, abriu vantagem com dois mini-breaks no início do game. Depois, manteve a dianteira até disparar uma direita vencedora que determinou o placar da parcial: 4/3(4).

Mensik também teve boas chances no segundo set, que também foi decidido no tie-break. O tcheco, porém, desperdiçou um set point ao errar um voleio fácil e, pouco depois, jogou fora outro set point quando errou uma direita simples do meio da quadra. Fonseca não perdoou. Recuperou-se e, com o placar em 9/8, fez uma bela direita que Mensik até mergulhou para volear, mas não conseguiu devolver. O ponto deu o set ao carioca por 4/3(8).

Fonseca, então, pediu atendimento médico, queixando-se de tensão muscular no braço direito, e o fisioterapeuta fez uma massagem no local. O brasileiro voltou bem para o jogo e levou a melhor em mais um tie-break. Depois de desperdiçar a vantagem por duas vezes no game, João viu Mensik jogar uma bola na rede e comemorou a vitória na parcial: 4/3(5).

Com os dois tenistas sacando bem, outro tie-break foi necessário no quarto set, e Fonseca abriu vantagem rápido após um ace e um erro de esquerda de Mensik, mas errou uma direita e um voleio pouco depois. O tcheco abriu vantagem quando fez uma linda curtinha vencedora e, em seguida, com um ace, fechou a parcial por 4/3(4) e forçou o quinto set.

Depois de quatro sets sem quebras, Mensik finalmente cedeu seu serviço após um par de erros não forçados. Fonseca, então, aproveitou e abriu vantagem. Na hora de fechar, porém, não conseguiu converter dois match points, e Mensik, que encaixou ótimas devoluções, fez uma direita indefensável para quebrar o brasileiro e forçar outro tie-break. O game de desempate foi equilibrado, e o carioca teve mais um match point ao abrir 6/5. Desta vez, converteu ao subir a rede e matar o ponto com um voleio de direita. Game, set, match, Fonseca.

Francês vem de vitória

Fonseca entrou em quadra sabendo que já estava classificado como primeiro colocado do grupo, e seu adversário foi definido quando o francês Luca Van Assche (20 anos, #128) derrotou o americano Nishesh Basavareddy (19 anos, #138) por 3 sets a 1, com parciais de 3/4(2), 4/3(7), 4/2 e 4/2, assegurando a segunda posição no Grupo Vermelho.

O campeão da chave foi o americano Alex Michelsen (20 anos, #41), que completou a fase de grupos invicto. Nesta sexta-feira, ele vencia o chinês Juncheng Shang (19 anos, #50) por 4/1 e 4/1 quando o asiático abandonou a partida. Nas semifinais, Michelsen vai enfrentar o compatriota Learner Tien, que derrotou Arthur FIls por 4/2, 4/2, 3/4(4) e 4/3(5).