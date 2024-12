No tie-break, Minas vence clássico contra o Praia Clube pela Superliga masculina de vôlei

Nesta quarta-feira, no ginásio UTC, em Uberlândia, o Minas venceu o clássico contra o Praia Clube por 3 sets a 2 (25/22, 25/19, 28/30, 22/25 e 15/7), pela 11ª rodada da Superliga masculina de vôlei. A equipe abriu 2 a 0, mas viu o rival empatar e levar o duelo para o tie-break.

Com a vitória, o Minas assumiu a vice-liderança da competição, chegando a oito vitórias e 24 pontos. O Praia Clube ocupa a quarta posição, com 19 pontos e seis triunfos.

O Minas volta à quadra neste sábado, contra o Sesi-SP. O Praia Clube joga contra o Neurologia Ativa no domingo.

TIE-BREAK | Praia 7 x 15 Itambé Minas

Como esperado, o primeiro set foi equilibrado entre as equipes. No entanto, o Minas contou com o bom desempenho do oposto Samuel, que anotou sete pontos, e venceu a primeira parte da partida por 25 a 22.

O Minas manteve o ritmo sobre o Praia Clube durante o segundo set. Com quatro pontos cada, Isac e Arthur conduziram a equipe, que ganhou a segunda etapa por 25 a 19.

Atrás no placar, o Praia Clube mudou a postura e venceu o terceiro set por 30 a 28. O duelo foi bem equilibrado, mas o Praia tinha a seu favor o bom desempenho do oposto Franco, dono de oito pontos.

E o Praia Clube conseguiu empatar a partida. No quarto set, a equipe derrotou o Minas por 25 a 22 e levou o jogo para o tie-break. No entanto, o Minas venceu o set derradeiro por 15 a 7 e ficou com a vitória.

Guarulhos domina e vence Neurologia Ativa por 3 a 0

No outro jogo da 11ª rodada da Superliga Masculina de Volêi, o Guarulhos venceu o lanterna Neurologia Ativa com tranquilidade, no Ginásio Rio Vermelho, em Goiânia. A equipe paulista derrotou o adversário por 3 sets a 0 (25/22, 25/22 e 25/18).