Libertadores: São Paulo e Bahia são únicos brasileiros sem chances, diz RMP

Todos os times brasileiros são candidatos ao título da Libertadores 2025, com exceção de São Paulo e Bahia, afirmou Renato Maurício Prado, no UOL News, nesta quinta (19).

Para o colunista, a Copa Libertadores, há algum tempo, já pode ser considerada uma "Copa do Brasil com convidados".

Acho que novamente vamos ter um campeão brasileiro e, se bobear, mais uma final brasileira, como foi a última. Vejo os times brasileiros muito fortes. Os únicos brasileiros que eu não vejo assim são: Bahia, que não acredito que brigue pelo título, mesmo que chegue à fase de grupos; e São Paulo, que já está na fase de grupos, mas está sem dinheiro.

RMP

Corinthians pode vencer Libertadores com futebol do fim do ano, diz RMP

Mesmo tendo que jogar as fases preliminares da Copa Libertadores, o Corinthians pode sonhar com o título continental, opinou Renato Maurício Prado.

Se o Corinthians continuar jogando a bola que jogou nos últimos nove jogos [do Brasileirão], ele é candidato ao título [da Libertadores]. As últimas nove rodadas do Corinthians [no Brasileiro - nove vitórias] foram espetaculares. Vamos ver se o time vai voltar jogando a mesma bola.

RMP

