Jô paga valor de pensão alimentícia, deixa prisão e admite "erro sistêmico"

O atacante Jô, que atualmente defende o Itabirito, deixou a prisão após o pagamento das pendências em relação à pensão alimentícia. O atleta ex-Corinthians passou a noite no no Centro de Remanejamento de Presos (Ceresp) de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, e deixou o local nesta quinta-feira.

O centroavante esclareceu a situação, em suas redes sociais, e afirmou que a prisão se deu por conta a um "erro sistêmico".

"Em relação às matérias veiculadas sobre mim, esclareço que a situação se deu por um erro sistêmico. Compareci à delegacia para esclarecer os fatos, e, após a verificação, fui prontamente liberado. Agradeço a todos pela compreensão", escreveu Jô.

Jô foi preso na última quarta-feira (18), após um treinamento do Itabirito, clube mineiro que defende atualmente. Ele, assim, foi conduzido à delegacia, onde prestou depoimento e, em seguida, levado ao Ceresp. O jogador de 37 anos teve o mandado de detenção expedido em outubro deste ano, com a validade de um ano., por conta de pendências envolvendo pensão alimentícia.

Em maio deste ano, o atacante enfrentou a mesma situação. Na ocasião, Jô foi detido por não pagar pensão, mas quitou a dívida no dia seguinte e foi liberado. O atleta, que defendia o Amazonas, foi detido antes do duelo contra a Ponte Preta, pela terceira rodada da Série B, na chegada ao Moisés Lucarelli, em Campinas.