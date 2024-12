Fluminense divulga informações sobre os ingressos para o Mundial; veja

Nesta quinta-feira, o Fluminense divulgou informações sobre a venda de ingressos para o Mundial de 2025, nos Estados Unidos. As entradas ficarão disponíveis para compra a partir desta quinta-feira, no site da Fifa.

As vendas dos setores exclusivos para os torcedores do Fluminense começaram nesta quinta-feira, com exclusividade aos sócios, às 12h (de Brasília), e seguem até o dia 23, segunda-feira, também às 12h.

Durante o período de venda de ingressos, o torcedor do time carioica deve acessar o site oficial da Fifa para realizar a compra. Ao entrar na seção "Club Fans", é necessário selecionar o Fluminense para ter acesso ao portal de ingressos exclusivo do clube. Dentro desse portal, o comprador deverá inserir o código recebido previamente no e-mail cadastrado na plataforma de sócios do Fluminense.

O valor dos ingressos para o jogo de estreia, contra o Borussia Dortmund, da Alemanha, varia de U$ 80 (R$ 491,18 na cotação atual) a U$ 116 (R$ 712,21), no Metlife Stadium (Nova Jersey). Contra o Hulsan, da Coreia do Sul, também no Metlife Stadium, as entradas custam de U$ 98 (R$ 601,69) a U$ 152 (R$ 933,24).

Agora, diante do Mamelodi Sundowns, da África do Sul, o preço fica entre U$ 54 (R$ 331,54) a U$ 107 (R$ 656,95). A partida acontece no Hard Rock Stadium, em Miami.

Apenas quem é Sócio do Flu poderá comprar 4 ingressos por partida. O pagamento desses ingressos poderá ser feito apenas com cartão de crédito internacional.

O Fluminense garantiu sua vaga no Mundial após vencer a Libertadores de 2023. Além do Tricolor carioca, também representarão o Brasil na competição o Flamengo, o Botafogo e o Palmeiras. O time carioca está no Grupo F do torneio, previsto para ocorrer de 15 de junho a 13 de julho, nos Estados Unidos.