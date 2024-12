Colby Covington se oferece para encarar Gilbert Durinho e vingar Chael Sonnen; entenda

Vindo de três derrotas consecutivas, Gilbert Burns parece já ter encontrado um novo 'parceiro de dança' para seu próximo compromisso no UFC. Isso porque, incomodado com uma atitude recente do brasileiro, Colby Covington resolveu desafiar 'Durinho' para um duelo dentro do octógono mais famoso do mundo.

Na última terça-feira (17), Durinho divulgou publicamente o número do telefone pessoal de Chael Sonnen, após o ex-lutador americano afirmar, de forma equivocada, que o faixa-preta estava aposentado. Mesmo sem estar envolvido no imbróglio, Covington tomou as dores do veterano e recriminou a postura adotada pelo atleta natural de Niterói (RJ), se oferecendo para enfrentá-lo no cage do UFC e vingar a honra do compatriota.

"Isso foi nojento, foi desprezível, não é certo, isso é sacanagem. Agora tem muita gente ligando para ele (Sonnen) com besteiras, fazendo pegadinhas idiotas, e é uma questão de segurança. Então, 'Dilbert' (Gilbert), isso foi muito infantil. Onde nós estamos? No ensino médio? Seja um homem adulto, cara. Você tem filhos, tem uma família. Por que você faria isso com outro homem de família? Foi sacanagem 'Dilbert' fazer isso com o Tio Chael. Hey, Tio Chael, se você quiser que eu cuide disso dentro do octógono, eu obterei justiça para nós. Eu vou obter justiça na cara de 'Dilbert'. Vou fazer com que ele nunca mais mostre a cara na América de novo por causa do quanto eu vou bater nele", declarou Covington, durante uma transmissão ao vivo no seu canal na 'Twitch'.

Rivais em situações similares

Um duelo entre Gilbert Durinho e Colby Covington colocaria frente a frente dois atletas que passam por situações semelhantes na carreira. Depois de encabeçarem o topo do ranking dos meio-médios (77 kg) do UFC durante anos, os rivais de divisão vivem momentos difíceis atualmente, com sequências de derrotas e incertezas sobre o futuro.

O brasileiro perdeu seus últimos três combates disputados e hoje ocupa o oitavo lugar na classificação da categoria. Por sua vez, o falastrão americano - ex-campeão interino dos meio-médios do Ultimate - engatou sua primeira sequência negativa de resultados na carreira, sofrendo reveses para Leon Edwards e Joaquin Buckley, respectivamente. A má fase fez com que 'Chaos' caísse para a 9ª colocação no ranking até 77 kg da liga, sua pior posição em muito tempo.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por HOME OF FIGHT (@homeoffight)