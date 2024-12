Cogitado no Brasil, Gabriel Jesus tem atuação de gala e renasce no Arsenal

Reserva com frequência na temporada pelo acúmulo de lesões, Gabriel Jesus teve atuação de gala na última quarta-feira (18) e colocou o Arsenal na semifinal da Copa da Liga Inglesa.

Fim da seca e elogios

Gabriel Jesus foi o dono do jogo desta quarta-feira (18). O brasileiro começou o duelo como titular e marcou os três gols da virada dos Gunners, que venceram o confronto contra o Crystal Palace por 3 a 2 (assista aos gols abaixo).

O jogo tinha caráter "decisivo" e um peso maior para Gabriel Jesus. O atacante era um dos principais nomes do Arsenal em campo — Arteta escalou equipe mista já que prioriza outras competições.

Há dois anos e meio nos Gunners, o camisa 9 teve boas atuações, mas não teve o protagonismo esperado e convive com críticas, infladas ainda mais pelo valor investido no negócio. Foram gastos 52 milhões de euros (R$ 289 milhões à época) para tirar Gabriel do Manchester City, clube que defendia desde que deixou o Palmeiras.

Os três gols colocaram fim à seca. Gabriel Jesus não ia às redes desde o dia 30 de outubro, quando marcou contra o Preston North End, também pela Copa da Liga — esta era a única vez em que ele tinha marcado na temporada. Em 2024 eram apenas dois tentos como um todo.

O show rendeu elogios na imprensa inglesa. "Este foi seu melhor jogo pelo clube em meses, talvez anos", escreveu o jornal The Sun. "Parece apropriado que Gabriel Jesus tenha escolhido esta época do ano para acabar com sua seca de gols. Um brilhante hat-trick do atacante brasileiro", disse o The Guardian.

Os jornais não foram os únicos a destacar o brasileiro. O técnico Mikel Arteta elogiou a qualidade de Gabriel Jesus após a partida e citou a importância dele para o Arsenal.

Estou muito feliz por ele. Tem sido um longo período para ele sem gols e para marcar os três gols e o tipo de gols que ele marcou também. Ele parecia muito afiado. É ótimo para ele e para a equipe que possamos contar com um jogador com tanta qualidade - ele tem uma qualidade única. Mikel Arteta em entrevista coletiva

Próximos passos

A volta de Gabriel Jesus ao futebol brasileiro virou pauta recentemente. O pouco tempo em campo no Arsenal e o interesse do time inglês em outros atacantes aumentaram as possibilidades de saída do camisa 9.

O Palmeiras aparece como a principal possibilidade no Brasil, mas o Botafogo também sondou sua situação. Apesar da identificação que o jogador tem, o clube alviverde vê com tom pessimista uma possível volta, principalmente pela intenção do atleta em seguir na Europa e pelas altas cifras que envolveriam o negócio.

Após a partida de ontem, Gabriel não escondeu que as especulações sobre uma possível volta ao Palmeiras mexem com ele. O atacante deixou as portas abertas para o retorno no futuro.

Sempre vão existir especulações. Hoje é muito claro que eu não tenho empresário. Estou focado na minha carreira e vida pessoal [...] As especulações mexem um pouco por ser o Palmeiras. Todos do clube sabem do meu carinho, o meu amor pelo Palmeiras, mas hoje sou atleta do Arsenal, tenho de vestir e respeitar a camisa e quem sabe um dia. Eu já deixei bem claro que o meu desejo é um dia voltar para o Palmeiras. Estou trabalhando e focado aqui. Gabriel Jesus à ESPN

Gabriel Jesus tem contrato com o Arsenal até junho de 2027. O atacante tem 21 jogos disputados pelo clube inglês na temporada, mas foi titular em apenas oito deles.