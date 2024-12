Boxe: Fury e Usyk aumentam hype para revanche com encarada de dez minutos; veja

Apesar de estarmos na reta final de dezembro, o calendário dos esportes de combate ainda não foi oficialmente encerrado. Neste sábado (21), um dos confrontos de boxe mais aguardados do ano será disputado entre Tyson Fury e Oleksandr Usyk. Às vésperas do combate com sede em Riad, na Arábia Saudita, os pesos-pesados trataram de aumentar ainda mais o hype para a revanche entre os dois. Isto porque os competidores surpreenderam a todos ao protagonizarem uma encarada de dez minutos de duração.

O inusitado momento ocorreu após a realização da coletiva de imprensa para promover o evento. Com o palco montado para os pugilistas, Fury e Usyk simplesmente se negaram a quebrar o contato visual e permaneceram frente a frente por dez minutos (veja abaixo ou clique aqui). Em determinado momento, com cerca de seis minutos e meio de encarada, um funcionário do show se colocou entre os pesos-pesados, em uma tentativa frustrada de encerrar 'tête-à-tête'.

Focados somente um no outro, Usyk e Fury permaneceram se encarando, mesmo com a presença do profissional entre os dois. Após nove minutos de silêncio entre os boxeadores, 'The Gypsy King' quebrou o gelo e passou a provocar verbalmente seu oponente. Algoz do britânico, Oleksandr respondeu às alfinetadas na mesma moeda. Em seguida, membros da equipe de segurança afastaram os dois, encerrando, enfim, a 'encarada infinita'.

Experimento com Inteligência Artificial

Para além do confronto entre dois dos maiores pesos-pesados da geração, a disputa entre Usyk e Fury terá um fator externo que também desperta o interesse dos apaixonados pela nobre arte. Afinal de contas, no embate entre os dois será feito um experimento ousado. Com a utilização da tecnologia 'IA' (Inteligência Artificial), um sistema fará a função de juiz e pontuará a luta. Por se tratar de um teste, o julgamento do 'robô' não será considerado para o resultado oficial, e sim somente o parecer dos árbitros humanos.

Usyk vs Fury

O primeiro confronto entre Oleksandr Usyk e Tyson Fury foi disputado no último dia 18 de maio, na Arábia Saudita. Os dois pugilistas chegaram invictos para a disputa, válida pela unificação dos principais títulos mundiais dos pesos-pesados no boxe. Ao final dos 12 rounds previstos, o ucraniano - campeão pela Associação Mundial de Boxe (WBA), Organização Mundial de Boxe (WBO), Federação Internacional de Boxe (IBF) e Organização Internacional de Boxe (IBO) - levou a melhor na decisão dos juízes e, acrescentou o cinturão do Conselho Mundial de Boxe (WBC), anteriormente sob posse do inglês, para se tornar o campeão indiscutível da divisão.

