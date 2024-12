Merecia? Messi recebe apoio de 'parças' e 6% dos votos para melhor do mundo

Lionel Messi ficou em 6º na principal categoria do The Best, mas o craque argentino foi escolhido como melhor do mundo da última temporada por cerca de 6% dos jogadores, técnicos e jornalistas que votaram, recebendo amplo apoio de compatriotas.

O que aconteceu

Messi ficou com 25 pontos totais, praticamente a metade de Vini Jr., que foi coroado na premiação da Fifa. O atacante brasileiro registrou 48 pontos, cinco a mais que o espanhol Rodri, que ficou em segundo.

O astro da Argentina, no entanto, foi escolhido como melhor do mundo por 34 dos 576 votantes. Ao todo, foram 13 votos de atletas, 18 de treinadores e três da imprensa.

Essa fatia representa 5,9% de todos os capitães de seleções, técnicos de seleções e jornalistas escolhidos para a votação. Além desses três grupos, fãs registrados no site da Fifa também votaram, mas a Fifa não revelou como ficou o ranking dos 11 indicados neste quesito —apenas dos três primeiros.

Messi recebeu apoio em peso de seus compatriotas. Os técnicos Lionel Scaloni, Ricardo Gareca, Marcelo Bielsa, Néstor Lorenzo e Sebástian Beccacece, todos argentinos, escolheram Messi em primeiro. Capitão da Argentina, Messi não poderia votar nele mesmo.

E também de alguns "parças". Entre os jogadores, o goleiro italiano Donnaruma e o meia chileno Vidal também elegeram o ex-companheiro de time como melhor do mundo.

Cada votante montou seu top 3 da temporada, considerando o período entre 21 de agosto de 2023 e 10 de agosto de 2024. O primeiro colocado recebia cinco pontos, o segundo, três, e o terceiro, um. O somatório final foi calculado a partir dessas listas, com os quatro agrupamentos tendo o mesmo peso na votação, cada um com 25%.

Messi só ganhou a Copa América com a Argentina como título de destaque neste intervalo de tempo. O jogador de 37 anos passou a temporada defendendo o Inter Miami, dos EUA, e venceu a League Cup. Já Vini Jr. foi protagonista nas conquistas do Espanhol e da Liga dos Campeões pelo Real Madrid.

De todos os 34 que votaram no argentino em primeiro, menos de 1/3 incluiu Vini Jr nos seus pódios.

O representante argentino da imprensa, Claudio Mauri, não incluiu Messi em seu top 3. Ele votou em Rodri, Lamine Yamal e Toni Kroos.

Quem votou em Messi em 1º?

Capitães:

Germain Hughes ( Anguilla) Lionel Messi | Rodri | Vinícius Jr Sohel Rana (Bangladesh): Lionel Messi | Vinícius Jr | Jude Bellingham Arturo Vidal (Chile): Lionel Messi | Dani Carvajal | Lamine Yamal Roy Krishna (Fiji): Lionel Messi | Erling Haaland | Rodri Liam Walker (Gibraltar): Lionel Messi | Lamine Yamal | Rodri Gianluigi Donnarumma (Itália): Lionel Messi | Kylian Mbappé | Vinícius Jr Bounphachan Bounkong (Laos): Lionel Messi | Erling Haaland | Lamine Yamal Sekhoane Benedict Moerane (Lesoto): Lionel Messi | Rodri | Vinícius Jr Steve Borg (Malta): Lionel Messi | Rodri | Lamine Yamal Andrew Setefano (Samoa): Lionel Messi | Erling Haaland | Toni Kroos Javin Alick (Ilhas Salomão): Lionel Messi | Toni Kroos | Lamine Yamal Teaonui Tehau (Taiti): Lionel Messi | Vinícius Jr | Jude Bellingham Ali Abdi (Tunísia): Lionel Messi | Vinícius Jr | Lamine Yamal

Técnicos de seleções:

Lionel Scaloni (Argentina): Lionel Messi | Rodri | Jude Bellingham Koji Gyotoku (Camboja) Lionel Messi Erling Haaland Rodri Ricardo Alberto Gareca (Chile): Lionel Messi | Dani Carvajal | Federico Valverde Néstor Lorenzo (Colômbia) Lionel Messi Jude Bellingham Vinícius Jr Tuka Tisam (Ilhas Cook): Lionel Messi | Rodri | Toni Kroos Marcelo Neveleff (República Dominicana): Lionel Messi | Rodri | Florian Wirtz Sebastián Beccacece (Equador): Lionel Messi | Rodri | Lamine Yamal Sherman Rob (Fiji): Lionel Messi | Erling Haaland | Kylian Mbappé Yong Nam Sin (Coreia do Norte): Lionel Messi | Lamine Yamal | Toni Kroos Juan Antonio Pizzi Torroja (Kuwait): Lionel Messi | Lamine Yamal | Dani Carvajal Pau Marti Vicente (Malásia): Lionel Messi | Lamine Yamal | Rodri Javier Aguirre (México): Lionel Messi | Rodri | Lamine Yamal Myo Hlaing Win (Mianmar): Lionel Messi | Erling Haaland | Kylian Mbappé Augustine Owen Eguavoen (Nigéria): Lionel Messi | Vinícius Jr | Rodri Kilifi Solia Uele (Tonga): Lionel Messi | Rodri | Erling Haaland Marcelo Bielsa (Uruguai): Lionel Messi | Rodri | Federico Valverde Mauricio Pochettino (EUA): Lionel Messi | Rodri | Vinícius Jr Sang Sik Kim (Vietnã): Lionel Messi | Jude Bellingham | Rodri

Imprensa: