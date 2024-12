Santos completa um mês sem técnico e pode ver novela por plano A se estender até sábado

O Santos completa nesta quarta-feira exatamente um mês do anúncio da demissão de Fábio Carille. Porém, passados 30 dias após a saída do técnico, o clube ainda não anunciou um substituto.

Após a saída de Carille, a diretoria mirava Luís Castro, ex-Botafogo e Al-Nassr. O presidente Marcelo Teixeira chegou a dizer que as conversas "caminhavam para um desfecho favorável". O comandante, contudo, demorou a responder a oferta, e o Peixe repensou os planos para 2025.

O plano A então tornou-se Gustavo Quinteros, do Vélez Sarsfield. Em nova declaração, Marcelo Teixeira garantiu um acerto com o treinador, sem citar seu nome, e dizia ter "tudo alinhado" com o argentino naturalizado boliviano.

Entretanto, no último fim de semana, o treinador conquistou o título do Campeonato Argentino e deixou o futuro em aberto. O presidente do Vélez, inclusive, alega que possui negociações avançadas para renovar com o técnico.

A indefinição acerca do novo comandante do Santos pode se estender até este sábado. Isso porque, ao vencer o troféu da liga, o Vélez irá disputar o Trofeo de Campeones, competição que reúne o campeão nacional e o vencedor da Copa da Liga Argentina, Estudiantes.

O embate está marcado para este sábado, às 21h (de Brasília). Portanto, Quinteros só deve definir o seu futuro após a partida decisiva.

O Santos terá que esperar até o fim de semana se quiser fechar com Gustavo Quinteros. Ou, claro, o clube pode, mais uma vez, recalcular a rota e tentar contratar outro treinador.

Quinteros tem 59 anos e começou na carreira como técnico em 2005, após pendurar as chuteiras. Desde então, soma experiências em times como Blooming-BOL, Emelec-EQU, Al-Nassr, Universidad Católica-CHI, Tijuana-MEX e Colo-Colo-CHI, além das seleções equatoriana e boliviana.

Ele ainda coleciona os títulos da liga equatoriana (quatro vezes) e chilena (duas vezes). O boliviano também foi campeão da Taça Chile (duas vezes) e da Supercopa de Chile (duas vezes).

Pelo Vélez, Quinteros ainda chegou à final da Copa Argentina, porém perdeu o troféu para o Central Córdoba, na última quarta-feira.

O Santos, por sua vez, busca um técnico desde a confirmação do título da Série B do Campeonato Brasileiro.

Em 2025, o Alvinegro Praiano irá disputar Campeonato Paulista, Brasileirão e Copa do Brasil, além de um torneio amistoso nos Estados Unidos no começo de janeiro.