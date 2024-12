McGregor abre como azarão nas apostas para possível luta de boxe contra Logan Paul

Não demorou muito para que as bolsas de apostas lançassem as 'odds' (probabilidades) para o potencial duelo entre Conor McGregor e Logan Paul no boxe, que, de acordo com o lutador irlandês, está em negociações para ser realizado. E, surpreendentemente, o ex-campeão peso-pena (66 kg) e peso-leve (70 kg) do UFC surge como azarão diante da celebridade norte-americana.

De acordo com o site especializado 'SportsBetting.ag', Conor McGregor abriu como zebra com uma 'odd' de +120. Sendo assim, quem apostar 100 dólares em uma vitória do irlandês, receberá um lucro de 120 dólares caso o resultado se confirme dentro do ringue. Por sua vez, Logan Paul aparece como favorito com a 'odd' inicial de -150. Neste caso, o indivíduo que fizer a famosa 'fezinha' no triunfo do americano terá que investir 150 dólares para conseguir um retorno de 100 dólares, se o astro da internet, de fato, vencer o duelo.

A avaliação dos 'oddsmakers' - profissionais responsáveis por definirem as 'odds' iniciais de um determinado evento - surpreende principalmente pelo histórico dos dois como atletas profissionais. Enquanto Conor McGregor chegou ao topo do MMA, com títulos no UFC, e se transformou no maior astro da modalidade em todos os tempos, Logan Paul possui pouca experiência nos esportes de combate. Além de ter se aventurado no 'pro-wrestling' da WWE, o influenciador também disputou algumas lutas de boxe - apenas duas delas sob as regras profissionais da nobre arte, onde acumulou uma vitória e uma derrota.

Vai ter vencedor?

Resta saber, porém, se o possível confronto entre Conor McGregor e Logan Paul - caso saia do papel - apontará um vencedor ao final da disputa. Isso porque, de acordo com o astro irlandês, as negociações para a realização do combate apontam para um duelo com caráter de exibição. Sendo assim, a princípio, a luta não teria um vencedor declarado.