Mauro Cezar: Fla não tem condições de contratar jogadores como Richarlison

O Flamengo não tem condições de contratar jogadores como Richarlison, avaliou o colunista Mauro Cezar Pereira no UOL News Esporte desta quarta (18).

Segundo o colunista, não faz sentido o clube discutir uma contratação desse porte financeiro antes mesmo da nova gestão assumir as contas do clube.

Vamos falar a real — estão oferecendo o Richarlison para Deus e o mundo!

No caso do Flamengo, beira o ridículo a quantidade de especulações, sendo que o presidente eleito vai assumir hoje.

Os caras do Flamengo estão preocupados porque não sabem o que os espera. Tudo isso eles vão tomar conhecimento a partir de amanhã e no decorrer das próximas semanas -- tem esqueletos no armário que eles não conhecem ainda.

Mauro Cezar

De acordo com o colunista, gastar uma fortuna em um jogador em baixa como Richarlison seria uma irresponsabilidade do novo presidente do Flamengo. O atacante tem sofrido com lesões em série e não conseguiu embalar no Tottenham.

O Flamengo vai contratar um jogador de 20 milhões de euros? Se o Bap [Luiz Eduardo Baptista] faz isso, ele já começa o mandato merecendo um impeachment.

É evidente que ele não vai fazer um negócio desse. Ele não é maluco.

Mauro Cezar

Luiz Eduardo Baptista será empossado como novo presidente do Flamengo hoje, às 20h (de Brasília), no salão nobre da Gávea, junto ao seu vice Flávio Willeman.

Lavieri: Vini melhor do mundo tira peso das costas que Neymar não tirou

O prêmio de melhor jogador do mundo vencido por Vini Jr. tira um peso das costas do craque brasileiro do qual Neymar nunca se livrou, analisou o colunista Danilo Lavieri.

Para o Vini pode ajudar também no aspecto mental, porque a gente sabe que o Vini valoriza muito esse prêmio e tinha como objetivo ser o melhor do mundo.

Espero que isso agora o ajude a tirar esse peso das costas.

Danilo Lavieri

Na avaliação do colunista, Neymar não ter conquistado o prêmio de melhor do mundo é uma das maiores frustrações de sua carreira.

A gente sabe, por exemplo, que o Neymar passou a carreira toda buscando um prêmio de melhor do mundo e isso faz muita diferença na hora que o cara entra em campo, na hora que o cara se prepara.

Objetivos não alcançados podem frustrar os jogadores.

Danilo Lavieri

Veja o comentário:

Corinthians só procura credores quando entram na Justiça, diz Casão

Com o acúmulo de dívidas, o Corinthians só procura pagar os credores que o acionam na Justiça, afirmou o colunista Walter Casagrande.

O Corinthians entrou em contato com o André Cury, agora com o Giuliano Bertolucci, e só paga a quem ele deve, só procura o credor, quando o cara entra na Justiça.

O Corinthians só pagou o [zagueiro] Balbuena quando entrou no fair play [transfer ban].

Casagrande

Veja o comentário:

