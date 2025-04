Sem Hugo Souza e Garro, Corinthians escala time titular com mudanças

O Corinthians está escalado para enfrentar o Huracán, da Argentina, hoje, às 19h (de Brasília) na Neo Química Arena, em sua estreia na Copa Sul-Americana.

O que aconteceu

O Timão terá mudanças em relação à última partida: Matheus Donelli; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Martínez e Carrillo; Romero, Memphis e Yuri Alberto.

O Corinthians chega com baixas por lesões na defesa e no meio-campo. Enquanto Hugo Souza se recupera de uma lesão muscular na coxa direita de grau 2, Rodrigo Garro está na Espanha para realizar um tratamento 'inovador' para seu problema crônico no joelho direito.

Antes da partida, o Timão também anunciou o corte do argentino Fabrizio Angileri, por uma tendinite no bíceps da coxa esquerda. Ele foi a única contratação do Timão em 2025.

Romero está entre os 11 iniciais do Alvinegro paulista. O esquema 4-3-3 é uma alternativa à ausência de Garro.

Matheus Bidu será titular na lateral-esquerda depois de uma longa sequência no banco de reservas. Bidu ficou fora da última relação do técnico Ramón Díaz, no empate com o Bahia fora de casa pelo Brasileirão, por licença paternidade.

O Huracán tem: Galíndez; De La Fuente, Fabio Pereyra, Pellegrino e Ibáñez; Pérez, Ojeda e Leonardo Gil; Sequeira, Mazzantti e Alanis.