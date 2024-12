Fagner registra a temporada com menos jogos desde retorno ao Corinthians; confira

O lateral direito Fagner registrou a temporada com menos jogos desde que retornou ao Corinthians, em 2014. O defensor disputou 41 partidas oficiais em 2024, sendo 36 como titular.

Até então, a temporada com menos jogos de Fagner era a de 2022, quando entrou em campo 43 vezes. Seu ano de mais duelos foi 2019, com 59, somando todas as competições.

Fagner teve uma lesão na coxa esquerda no final de maio deste ano e voltou a ficar disponível em meados de julho. Além do período fora por questões físicas, o lateral teve a concorrência de Matheuzinho, que ganhou espaço com a chegada do técnico Ramón Díaz.

Mesmo com a menor minutagem, Fagner é exaltado internamente pela sua liderança e tem o respaldo da comissão técnica. O atleta de 35 anos renovou contrato com o clube até final de 2026.

Para 2025, a tendência é que Matheuzinho largue em vantagem na disputa por posição. Mas, com o calendário cheio, o camisa 23 deve ter oportunidades para mostrar seu futebol.

Em 2024, Fagner distribuiu cinco assistências e tomou 12 cartões amarelos.

Veja os números de Fagner em sua segunda passagem pelo Corinthians:

2024 - 41 jogos



2023 - 57 jogos



2022 - 43 jogos



2021 - 47 jogos



2020 - 52 jogos



2019 - 59 jogos



2018 - 47 jogos



2017 - 53 jogos



2016 - 56 jogos



2015 - 48 jogos



2014 - 53 jogos