Conselho do Palmeiras aprova orçamento para 2025 que prevê mais de R$ 1 bi em receitas; veja detalhes

O Conselho Deliberativo (CD) do Palmeiras aprovou de forma unânime o orçamento para o ano de 2025 em reunião feita na noite da última terça-feira. No documento, o clube espera arrecadar R$ 1.038.063 bilhão.

Antes da aprovação do Conselho, a previsão orçamentária para o ano que vem já havia sido aprovada pelo Conselho de Orientação e Fiscalização (COF). O Verdão prevê um superávit anual de R$ 12.495 milhões.

De acordo com o orçamento, o Palmeiras espera ter como maior fonte de renda a negociação de atletas, com R$ 301.562. E seguida, está a arrecadação por patrocínio e licenciamentos, com R$ 37.1, seguido por direitos de transmissão (R$ 172.3).

Contribui para a receita envolvendo negociação de jogadores a transferência do atacante Estêvão ao Chelsea. O atleta foi vendido ao time inglês por 61.5 milhões de euros (cerca de R$ 358 milhões na época). O Verdão ficará com 70% do valor da venda, enquanto o restante fica com o atleta e sua família.

O clube estabeleceu, ainda, algumas metas no ano em relação às competições que irá disputar no ano e prevê uma arrecadação de R$ 64.2 milhões em premiação. No Brasileiro, a meta é de que o Verdão fique, no mínimo, no G4, chegue às quartas da Copa do Brasil e da Libertadores e à semifinal do Campeonato Paulista.

Por outro lado, o clube prevê uma despesa de R$ 980.1 milhões, sendo principais responsáveis despesa com pessoal e imagem (R$ 482.5 milhões), gerais e administrativas (R$ 207.2), amortização de direitos com atletas (R$ 149.5).